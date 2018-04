Colaciones saludables: conbinando sabor y color

Las dos mujeres son nutricionistas. Hace un mes se animaron y decidieron poner en marcha su emprendimiento: un servicio de colaciones saludables para aquellos que no tienen tiempo de preparar sus alimentos de media mañana o que hacen jornada completa y llegan desesperados por una plato de comida a casa. Charlando con los amigos, colegas y familiares se dieron cuenta, además, de que la idea de que comer sano es comer feo está instalada; y que además algunos quieren comer sano pero no saben cómo y tampoco tienen quién les ofrezca este servicio.

Laura Olguín y Carla Sánchez, son licenciadas en Nutrición y ambas tienen una gran pasión por la cocina. Con esta fórmula nació Nutri Flavor. “Comer sano también puede ser un placer”, expresó Carla a El Tribuno, explicando el nombre que resolvieron darle a este emprendimiento. “A medidas que empezamos a cocinar los distintos platos dejamos de ver solo nuestras necesidades sino que vimos la de los demás, y eso le dio sentido a lo que estamos haciendo”, expresó Laura.

Una de las vedetes de los productos que ofrecen Nutri Flavor es la copa Power Flavor. Los ingredientes son crema de yogurt, granola con coco, pochoclos de quinoa y frutas flambeadas. “Muchos de los que la consumen aseguran que les ayuda a no estar con hambre rápidamente y llegan tranquilos a la hora del almuerzo”, expresó la licenciada Sánchez.

Por su parte, su colega Olguín destacó que las medidas de las porciones también buscan promover que las personas coman más veces al día. Lo que ayuda a mantener un peso equilibrado y evitar las comilonas.

Organización, la clave

Laura y Carla, además de cocinar, vender y entregar sus productos, atienden a sus pacientes en consultorio, por lo que la organización es clave para poder llevar adelante el emprendimiento sin problemas.

Las masas integrales se preparan en forma masiva los fines de semana y se freezan, mientras que las compras se hacen un día de la semana, en locales mayoristas para poder mantener los costos. Hasta el momento, el emprendimiento cuenta con 50 clientes fijos y aquellos que se suman cuando ven a sus compañeros de trabajo con la colación saludable. Las nutricionistas destacan que el conocimiento de lo que producen es un servicio adicional con el que cuentan sus clientes. “Cuando nos encontramos con un paciente hipertenso, por ejemplo, sabemos qué alimentos recomendarle y en función de eso también preparamos la colación”, destacó Carla.

6 comidas en el día ayudan a mantener la variedad de la alimentación, integrando diferentes tipos de alimentos.



Al momento de hacer las recetas, las socias se complementan porque mientras a una le gustan los dulces, la otra vuelca su imaginación en las preparaciones saladas.

Cuidando el uso de azúcar en las preparaciones dulces, las nutricionistas realizan las recetas con stevia, jugos de frutas y en algunas ocasiones arrope de chalar o miel en pocas cantidades, para no agregar calorías al producto. La mayoría de los productos se comercializan en las oficinas de la zona centro. Los clientes trabajan en oficinas del Ministerio de Educación, los centros de turistas, oficinas de profesionales, centros de estética y vecinos. “Tenemos un circuito bastante amplio y variado. Nuestro camino es llegar a las empresas con la venta de productos en forma masiva”, expresaron las profesionales.

Entre algunos de los beneficios que genera una colación saludable está el mantener un peso saludable, ya que beneficia a tener mejor control del apetito y controla la ansiedad.