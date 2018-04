El DT de los Warriors le pidió a Ginóbili que siga jugando y lo comparó con otra leyenda

Tras los dos aciertos desde la línea de libres de Draymond Green para poner el partido 99-91 a favor de los Golden State Warriors, las esperanzas de San Antonio quedaron sepultadas. Con 9 segundos por jugar Emanuel Ginóbili pidió la pelota y trotó, quizá, sus metros finales como jugador de la NBA.

Al sonar la chicharra de cierre el bahiense lanzó la pelota al aire y recibió el saludo de sus compañeros y de sus rivales: se convirtió en el centro de atención ante la posibilidad de que haya sido su último partido.

Luego de recibir un respetuoso abrazo de parte de Kevin Durant, la gran figura de Golden State, Manu se encontró con Steve Kerr, el entrenador rival con quien compartió plantilla como jugador en el equipo texano que salió campeón en la temporada 2002-03.

Kerr lo sorprendió: le pidió que continúe jugando y lo comparó nada menos que con la leyenda del tenis Roger Federer. “Seguí adelante. ¿Por qué no? Conocí a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando. Me dijo: Porque amo jugar. Si vos lo amás, seguí. Por cierto, me recordás a él”, le dijo ante la presencia de los fotógrafos y las cámaras de televisión.

Ginóbili le agradeció las palabras y siguió su camino hacia el vestuario visitante. No es la primera vez que Kerr elogia públicamente al escolta argentino.

Este lunes, en conferencia de prensa, bromeó acerca de su edad y valoró lo hecho por Manu durante el cuarto juego de la serie. “Debería volver para jugar dos años más. Cuando metió ese triple definitorio al lado de nuestro banco sólo pude reír. Es tan típico de él. Es lo que él hace. Y yo sé qué tan viejo es, porque jugué con él y soy más viejo que el polvo”, dijo, entre risas.

Con la eliminación en primera ronda al caer 4-1 contra los actuales campeones, San Antonio le puso punto final a una temporada irregular que estuvo minada de contratiempos.

La polémica ausencia por lesión de Kawhi Leonard, el declive en el final de la temporada que los condenó a la 7º posición de la conferencia Oeste y la reciente muerte de la esposa del entrenador Gregg Popovich afectaron al rendimiento de un equipo que, durante el receso, buscará rearmarse para volver a lo más alto de la liga. Resta saber si Emanuel Ginóbili formará o no parte de ese proyecto.