“Cinco días”, una ficción breve sobre la urgencia del amor

En el 2069 a Matilde le llega una notificación con valor de carta documento en la que la intiman a enamorarse en cinco días. En ese futuro quienes no se encuentren en pareja están condenados a extinguirse. El día que la joven recibe la misiva también oye por el noticiero que ya son 387 las desapariciones forzosas en Buenos Aires por tal motivo. Empiezan entonces a correr sus 120 horas para hallar el amor o “atenerse a las consecuencias” y para salir airosa de esa misión recibirá el auxilio de una joven poco convencional.

“Cinco días” es el nombre de esta ficción del realizador audiovisual y fotógrafo Ramiro Caporín (23). Este cortometraje se encuentra en etapa de preproducción y próximo a rodarse en locaciones y con un staff integralmente salteño. Ramiro, técnico en Imagen y Sonido por la Ucasal y estudiante de Realización Cinematográfica en la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica (Enerc), le dijo a El Tribuno que hace más de un año ocupa su mente el plan y la disposición con que ordena esta obra.

“Me impongo la tarea de escribir constantemente y para eso llevo conmigo un cuaderno en el que anoto todas las ideas que me vayan surgiendo. Surgen como disparadores, vienen como fragmentos, y luego empiezo a desarrollar los aspectos que involucra una historia”, detalló.

Así como otros guionistas él también imaginó que no puede suponerse otro porvenir de nuestros días, cuando la rapidez de los acontecimientos es tal que no hay tiempo para registrarlos, que una sociedad que consume imágenes, situaciones, y ¿amor? Indudablemente, la lógica con la que se venía pensando las formas de enamorarse y de encontrar una pareja están cambiando. “Creo que aquí se problematiza la idea romántica del amor, que se vende en las publicidades, con la búsqueda de Matilde. El amor siempre termina siendo otra cosa, no es lo que uno pretende, espera y proyecta, sino que está lleno de imperfecciones que hay que ir trabajando. Creo que es el gran problema de las relaciones amorosas: la falta de aceptación y voluntad para construir”, comentó Ramiro. Pero no es una característica particular de Matilde, sino un producto de sus circunstancias. “Estas personas no salen al exterior, sino que quedan recluidas en sus departamentos, por ello las relaciones interpersonales se les complican. Ya nadie conoce a nadie, aunque la supervivencia dependa de eso”, definió Ramiro.

Así el volver a reencantarse, el darse tiempo y espacio para el amor, para producir sueños y expectativas junto a otro y, por sobre todo, a tomar los riesgos que implica involucrarse con alguien vuelve a escena como uno de los desafíos más interesantes para quienes desean conformar una pareja.

El formato audiovisual cortometraje también supone una complejidad para relatar esta fábula. “Al ser un corto uno no se puede explayar tanto, no es que te deja tanto margen para que se hable sobre estos aspectos, sino que se ven reflejado. Creo que uno busca el impacto y que la historia sea un detonante que deje reflexionando al espectador”, explicó Ramiro. Al referirse a sus criterios de realización señaló que “primero parto de lo narrativo, pero luego hay que comenzar a ver los planos, los movimientos de planos, el encuadre, qué se va a ver en el encuadre, qué posición ocupan los personajes y todo eso a un nivel subconsciente transmite información al espectador”. Aunque el cortometraje se realizará con seguridad, en este momento subieron la propuesta a la plataforma de financiamiento colectivo Ideame Social. Allí quienes tengan intención de aportar dinero para que se concrete el proyecto pueden hacerlo. “La gente nos puede ayudar a alquilar los equipos de filmación como trípodes, luces, estabilizadores de cámara, micrófonos, etc. y a pagar costos de producción como pasajes y alojamiento. Por último, tenemos como objetivo, además, financiar la musicalización (producción propia), el montaje, la edición de sonido, la corrección de color, los efectos especiales del cortometraje”, describió Ramiro. “En este país todo se financia a través de organismos culturales como los fomentos para artistas, en especial los otorgados por el Incaa, pero también están estas herramientas que se nos han vuelto imprescindibles”, definió. Las locaciones del cortometraje serán la capital salteña, Cafayate y La Poma. Ahora además se está gestando la música original del corto, para la que aspiran a la utilización de instrumentos andinos. “Queremos generar temas que refuercen la emoción de la historia, y seguramente será un híbrido con elementos del pop”, anticipó.