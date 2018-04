El BCRA sacrificó casi US$1.472 millones para contener la divisa que cerró a $20,55

El Banco Central realizó hoy una venta récord, al sacrificar US$1.471,7 millones, para frenar la suba del dólar, que finalizó este miércoles con un avance de dos centavos, a $20,55.

Edificio del Banco Central. Foto: Archivo.

Durante el lunes y martes, la autoridad monetaria había resignado US$636 millones de las reservas para poner un techo a la moneda norteamericana, por lo cual en tres días vendió US$2.108 millones.

De ese modo, desde el 5 de marzo se desprendió de más de US$ 4.100 millones para que el tipo de cambio se mantenga por debajo de los $21.

Según un promedio realizado por el organismo que conduce Federico Sturzenegger, la divisa finalizó a $20 para la punta compradora y a $20,55 para la vendedora.

Tras la fuerte participación del BCRA, en el segmento de las grandes operaciones, el dólar cerró sin cambios respecto del día anterior, a $20,25.

En algunas entidades financieras, como el ICBC, el dólar minorista operó a $20,65; mientras que en Banco Galicia, Supervielle, Banco de la Ciudad, Patagonia y Macro lo hizo a $20,60.

Operadores resaltaron que el volumen negociado en el segmento de contado marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los US$2.168,539 millones.

Las causas

Los operadores estimaron que la demanda de divisas estuvo impulsada por cobertura a causa de la altura del mes y debido al nerviosismo en los mercados internacionales por la suba en la tasa de interés en los Estados Unidos.

Además, puntualizaron que también impactó la entrada en vigencia de la retención del impuesto a las Ganancias que pagarán residentes en el exterior por el rendimiento financiero de operaciones con LEBACs y otras inversiones.

El Banco Central decidió el martes mantener la tasa de referencia en 27,25% y subrayó que en las últimas semanas realizó intervenciones "para sostener el valor de la moneda".

De ese modo, sostuvo que tiene "la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de la política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".

En los primeros dos días de la semana, el organismo que conduce Sturzenegger debió sacrificar US$ 636 millones de las reservas para frenar el incremento del "billete verde".

Federico Sturzenegger. Foto: Archivo.



Durante el mes, el dólar minorista acumuló un incremento de once centavos.