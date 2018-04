Messi exigió por Mascherano y borró a Beccacese

Sampaoli no iba a convocar al volante pero la idea no le habría caído bien al capitán, que además se peleó con el ayudante de campo y le habría bajado el pulgar.

Jorge Sampaoli comienza a tomar algunas decisiones que seguro se verán reflejadas en la lista de convocados que dará antes del 14 de mayo, la fecha límite que estipula la FIFA. Y todas van de la mano con el pensamiento de Lionel Messi. Es decir, los hechos van demostrando que tiene una alta injerencia en todos los temas.

El DT de la Selección había pensado en dejar afuera de la máxima competencia a Javier Mascherano, según pudo saber NA de fuentes cercanas al cuerpo técnico y tal como trascendió en las últimas semanas.

Luego de que la noticia se filtrara, Sampaoli notó una fuerte resistencia en el grupo, no solo del propio Lionel Messi, sino de varios de sus compañeros.

Con este escenario, entendió que si cortaba esa cabeza tan importante para los jugadores, iba a tener un problema más que una solución a pesar de ser consciente de que el nivel del “Jefecito” no es el pretendido por el casildense.

Esto no hace más que confirmar de la existencia del club de amigos que tanto habían negado Messi y compañía.

Por otra parte, hay otros jugadores que van ganando terreno para formar parte de la lista mundialista.

Pese a que por momentos parecía perder mucho terreno, Sampaoli tomó la decisión de que Paulo Dybala esté dentro de los 23 que irán a Rusia.

¿En qué se basa? En que no existen certezas de que Sergio Agüero esté repuesto de su lesión y necesita variantes en ofensiva. Además, Lautaro Martínez, su competidor, está un escalón por debajo del cordobés en la consideración del DT. La convocatoria del goleador de Racing sigue siendo una incógnita. Está difícil.

Así, el zurdo cordobés de la Vecchia Signora le saca una luz de ventaja al bahiense de Racing, quien sin embargo estará en los 35 de la lista ampliada.

Lo que piensa Sampaoli es que Dybala le da más variantes que Martínez, dado que no solo puede jugar de “nueve”, sino también que puede hacerlo de enlace entre el mediocampo y los delanteros.

Cortocircuito con Beccacece

Sobre la versión de una ruptura con su ayudante de campo Sebastián Baccacece, es cierto que hubo un cortocircuito, pero la realidad marca que seguiría siendo parte del cuerpo técnico en el Mundial.

Según pudo saber esta agencia, todo sucedió cuando Sampaoli le dio una indicación a Messi en una práctica; el astro del Barcelona se quejó y la mano derecha del entrenador intentó hacerle entender a Lio que el DT es la máxima autoridad. Lo que corresponde.

En ese entonces, el rosarino se sacó la pechera, dejó el entrenamiento y le hizo saber al presidente de la AFA, Claudio Tapia, que no estaba dispuesto a trabajar con Beccacece.

Sampaoli tuvo la incómoda decisión de tener que decidir y por eso optó por sumar a Pablo Aimar, aunque el ex-DT de Defensa y Justicia aceptó un rol menor.

Cabe recordar que Beccacece en los amistosos por Europa ante España e Italia estuvo a cargo de la Sub 20 y su buena predisposición para trabajar allí le generó un indulto para que pueda volver a tener el rol de máximo colaborador.

El blondo seguirá siendo la persona de confianza de Sampaoli, irá a Rusia, pero tendrá un perfil más bajo que incluirá gritar mucho menos en los partidos.

Lo que no se supo con precisión es cuándo se originó el cortocircuito.

Por otro lado, el periodista Pablo Carroza, especializado en temas de violencia en el fútbol, también se refirió ayer a la pelea entre Messi y Beccacese. Y aseguró que el colaborador no irá al Mundial.

Retornando a la faz deportiva, Sampaoli dejó trascender que Cristian Pavón tiene altas chances de ser titular en su equipo a excepción que note una baja importante en su nivel. El futbolista de Boca es quien más lo convence para la posición de 8-7, bastantes cuerpos por encima de Eduardo Salvio y Emiliano Rigoni, otros dos que estarán en la lista de los 35.

