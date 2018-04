El equipo de Salta La Linda, en la recta final de temporada

Con los ciclistas Marcelo Muzio, Ismael Laguna, Matías Canedo y Maximiliano Laguna en elite; Víctor Manuel Barrios y Nahuel Méndez, en sub 23, y el junior Reno Obando, el equipo de Salta La Linda, comandado por Ernesto Núñez y con la ayuda de dos exganadores de la histórica Clásica 1º de Mayo, se prepara justamente para competir en la carrera más antigua del país el próximo martes.

El tercer y último objetivo del conjunto provincial será justamente ingresar al podio de la Clásica, como ya ocurrió en la Vuelta a Mendoza y la Vuelta a Catamarca.

Núñez contó que el equipo nació hace tres temporadas, tras una iniciativa de él y un grupo de personas como Alfredo Lestard y la familia Cansino, que aportaron dinero para apoyar a los jóvenes ciclistas.

“Con el paso del tiempo, empezamos a tener temporadas exigentes, seleccionado chicos y así fue como llegaron los primeros resultados. En la temporada pasada ganamos en Paraguay, corrimos la Vuelta a Tarija y después fuimos a Mendoza”, indicó Núñez durante la visita a El Tribuno, junto a los competidores y los ayudantes Víctor Barrios, ganador de cuatro ediciones de la edición salteña y ahora colaborador del equipo, y Tomás Sayes, mecánico y también exvencedor de la 1º de Mayo.

Como las exigencias suben, según comentaron, está será la última gran carrera del año, pese a que algunos de los competidores participarán en la Vuelta al Limón (Tucumán) y la Clásica San Antonio de Tartagal.

Para los ciclistas, la Clásica no es una competencia más, porque se trata de Salta y ante su gente. “El único que no la corrió es Matías (Canedo), pero todos saben lo importante que es poder ganarla. El último salteño que ganó esta carrera fue Gustavo Pardo, en 1995. Si no es un salteño, al menos que sea un ciclista que represente a nuestro equipo”, comentó Núñez, quien admitió que hay jóvenes que no son de la provincia en el team, aunque son la minoría.

Sobre la cantidad de años que pasaron entre el último deportista local que se subió a lo más alto del podio (este año se cumplen 23 ediciones) y la competencia que este primer día de mayo cumple 87 temporadas, Núñez cree que el recorrido juega un rol fundamental.

“Nosotros somos ciclistas de montaña y el circuito es prácticamente llano. Si hubiese un tramo en el cerro, como ocurrió en el campeonato Argentino de Ruta de 2014, la historia sería diferente. Alguna vez hice el planteo que debería hacerse al menos dos de las cuatro vueltas por ese sector”.

Otra cuestión “clásica” es el estado de las calles donde atravesará, como siempre, el recorrido y los competidores dijeron que se encuentran en mal estado. “Esperemos que arreglen un poco el trazado porque es peligroso”, dijeron y, a modo de chiste, agregaron: “sin pozos, no sería la Clásica 1º de Mayo”.

Ya se anunció

Ayer, en el salón Blanco del Centro Cultural América, se presentó la 87ª edición de la Clásica 1º de Mayo con la presencia de integrantes de la organización y los funcionarios provinciales. Osvaldo Postigo indicó que alrededor de 250 ciclistas le darán el color necesario a la carrera que tendrá las categorías elite y sub-23, juniors y damas. La competencia más antigua del país tendrá cuatro vueltas para elite y sub-23, mientras que serán dos para juniors y damas.

La largada será en el monumento a Güemes en av. Uruguay, continuará por Reyes Católicos, seguirá por Patrón Costas hasta Bolivia, Arenales, Juan XXIII, Usandivaras, Bélgica, Tedín, Chile, Independencia e Yirigoyen.