Centurión sueña jugar con Messi y dice: "Basta de hablar de Boca"

Ricardo Centurión, reconoció que sería un "sueño jugar con Messi" en el seleccionado argentino en el Mundial de Rusia, que arrancará el viernes 15 de junio. "Sería un sueño jugar con Messi en la Selección, pero estoy muy tranquilo", afirmó el delantero de Racing..

"Obviamente que uno no está ajeno a todo lo que dicen aunque lo importante sentirme calmo y no cometer errores. Sé que falta muy poco para Rusia y que se hable de mí me hace sentir bien porque quiere decir que hago las cosas bien en la cancha", valoró.

Centurión regresó este año a Racing, donde transita su tercera etapa, tras su paso por Genoa en Italia y mostró un nivel interesante tanto en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) como en la Copa Libertadores de América.

"Creo que a un jugador hay que juzgarlo por lo que hace adentro de la cancha y por su calidad. Yo ya reconocí mis errores", aseguró en relación a sus problemas de conducta que lo apartaron de Boca.

Asimismo, el atacante comentó que ahora puede "salir a comer", cosa que mientras pasó por Boca no podía por "la popularidad".

"Hoy no podría jugar en Boca. Hoy me debo a Racing y me quedo con este Centurión. Creo que tomé la mejor decisión. Basta de hablar de Boca", sentenció en una nota con TyC Sports.