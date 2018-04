Una agricultora española se hizo viral por su gran parecido con Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es conocido en el mundo entero además de por su cargo, por su característico pelo amarillo que le ha valido burlas y comparaciones curiosas con diversos animales, desde orugas, pájaros o polillas. Sin embargo, esta vez el parecido que se viralizó es con una agricultora española.

Todo empezó cuando el medio La Voz de Galicia publicó una fotografía de Dolores Leis, una agricultora de Cabana de Bergantiños. En la nota ella habló de su trabajo en el campo, pero su imagen empezó a circular por las redes sociales rápidamente por su increíble parecido con el mandatario estadounidense.

La fotografía consiguió miles retuits y compartidos en Facebook y convirtieron a la mujer en toda una sensación. Eso provocó que varios medios de comunicación españoles se desplazaran hasta su lugar de residencia para constatar la similitud. Incluso le llegaron a preguntar si podría tener algún parentesco con el presidente de los EEUU: “Será por el color del pelo”, estimó Dolores, quien negó que haya algún vínculo familiar entre ellos.

Ella fue ajena a todo lo que su imagen había generado porque no dispone de celular, así que se enteró a través de sus hijas. “Yo no entiendo nada de eso”, reconoció a la par que bromeó “he llegado bien lejos”. Ante la fuerte repercusión que generó su fotografía optó por no posar más ante las cámaras y dejar que la novedad pase.