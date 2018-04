Con director invitado, la Sinfónica toca como broche de oro del Abril Cultural 

En el marco de la 42ª edición del Abril Cultural, la Orquesta Sinfónica vuelve a presentarse con un repertorio especial en el Teatro Provincial- Zuviría 70.

El encuentro será este jueves y coincidirá con el inicio del ciclo que convoca a directores de orquesta de distintas partes del mundo. En esta oportunidad, Maciej Zoltowski llegó a Salta para homenajear los 100 años de la Independencia de Polonia, país del que es nativo.

La función, que propone disfrutar del estreno de tres grandes obras polacas, tendrá una entrada general de $100 con descuentos del 50% para estudiantes y jubilados.

Cabe señalar que este director polaco resultó finalista del concurso del que finalmente fue ganador el maestro Noam Zur, actual titular de la Sinfónica.

En diálogo con El Tribuno, Zoltowski (con traducción de Liliana Ayllón), comentó que es un gusto volver a Salta a dirigir una de las orquestas “más energéticas del país entre las que escuché y eso se percibe cuando subís al escenario. Los músicos tienen buena energía y la transmiten al director. Esto lo noté claramente en agosto pasado, en un solo ensayo”.

“Al recibir los resultados del concurso me invitaron para dirigir la orquesta, por lo que presenté un proyecto al instituto polaco Adam Mickiewicz, que es del gobierno y que sostiene los movimiento culturales sustentando los viajes de artistas. De esa manera pude viajar con todos los gastos cubiertos para homenajear la independencia de mi país”, comentó el maestro.

Las obras elegidas para deleitar a los salteños pertenecen a tres compositores diferentes y con un profundo sentido de compromiso político y nacional acorde a la fecha que recuerda el país europeo.

La primera será la Obertura de la ópera Halka, de Stanislaw Moniuszko. “El tema de la ópera es la injusticia social y el dolor de la gente; para el alma de los polacos hay un mensaje político dentro de la ópera. Cualquier polaco es capaz de reconocer partes de esta pieza aun cuando no tenga nada que ver con la música”, reconoció el director.

Tatra Álbum, de Ignacy Jan Paderewski, con arreglos orquestales del propio Zoltowski, tiene la particularidad de que su autor fue no solo uno de los pianistas más virtuosos del mundo, sino que terminó como primer ministro luego de insistir en la Primera Guerra Mundial ante el presidente de los Estados Unidos para que libere Polonia. Y por último, la Sinfonía en mi menor, Op. 7 “Renacimiento”, de Mieczyslaw Karlowicz, quien es el más joven de los tres y reconocido por sus composiciones sinfónicas.

Maciej Zoltowski

Es director y compositor, admirador de la música de los siglos XX y XXI. Dirigió importantes orquestas alrededor del mundo como la Cámara de Berlín y la Filarmónica Vogtland; la Filarmónica de Pilsen (República Checa), la Filarmónica de Krasnoiarsk, la de Voronezh, Sinfónica Jyvaskyla (Rusia), la Orquesta de la Ciudad de Mikkeli (Finlandia), la Sinfónica Wuhan (China), entre otras.

Sus composiciones fueron interpretadas en festivales como Dos días y dos noches en Odessa (Ucrania), Festival Europa - Asia (Kazan, Rusia), Sound Ways (S. Petersburgo), Pasado y presente en Odessa, Rheinsberger Musiktage zu Pfingsten (Alemania), Roaring Hooves (Mongolia), Composium (Tokio) y World Music Days (Hong Kong).