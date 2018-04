Dos examigos hundieron con sus testimonios a Franco Gaspar Cinco

La de ayer fue otra jornada catastrófica para el periodista acusado de envenenar con cianuro a su novia, Alejandra Ximena Párraga, y a Amir, el pequeño hijo de la joven, el 5 de junio del año pasado. Dos examigos de Franco Rodrigo Gaspar Cinco manifestaron que éste intentó contratarlos como sicarios para asesinar al niño de dos años de edad.

De la investigación surgió que el imputado quería deshacerse del infante porque lo consideraba un estorbo en su enfermiza relación con Alejandra. Según la acusación fiscal, luego de fracasar en su intento de eliminar al niño a través de terceros, Gaspar Cinco decidió ejecutar por sus propios medios el plan macabro. Lo que no previó fue que su novia también ingeriría el poderoso veneno mezclado con agua. A la chica le dijo que se trataba de agua bendita y le sugirió que le diera de beber a Amir para que se curara de un resfrío.

Juan Daniel Arias contó que conocía a Gaspar Cinco de la época de la primera, y que después de ello no lo volvió a ver. Dijo que lo tenía como amigo dentro de sus contacto en la página de Facebook, pero que nunca se conectaban. Recién lo hizo el 17 de mayo cuando el imputado manifestó que quería conversar con él. "Nos juntamos en el negocio donde trabajo como mozo y me ofreció trabajar en un proyecto que estaba haciendo para el Gobierno", explicó Arias. Sostuvo que luego Gaspar Cinco se sinceró cuando le propuso un trabajo de sicario. "Me explicó que un amigo tenía una novia y que la chica tenía un hijo menor y que la idea del amigo era deshacerse del niño", refirió. Y agregó: "Me ofreció diez mil pesos y como le dije que no, me preguntó si yo sabía quién lo podía hacer". Frente a semejante propuesta, Arias comentó que se quedó paralizado y para ratificar su negativa le inquirió: "¿Quién va a querer matar a un menor. ¿Por qué cree que el caballero pensó en usted", le preguntó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. "Seguramente porque tengo mala fama, ya que soy adicto a las drogas", contestó.

A Nicolás Francisco Luna, otro de sus excompañeros de la primaria, también Gaspar Cinco le hizo la propuesta de eliminar al pequeño Amir a través de un sicario. "Me preguntó si conocía a alguna persona para hacer desaparecer al chiquito, que era hijo de la novia de un amigo. Me dijo que el tipo ofrecía veinte mil pesos", señaló el testigo. Luna apuntó que no podía creer lo que le proponía el imputado. Recordó que él le respondió en estos términos: "Está enfermo, está loco tu amigo. ¿Cómo va a matar a un niño?". Dijo que se sintió conmovido con el plan criminal y para graficar lo que pensaba sentencio: "Le dije a Gaspar Cinco que yo pagaría veinte mil, pero para matar al tipo que quiere liquidar al niño".

Luna indicó que mantuvo este contacto con el periodista cinco días antes de que Alejandra y su hijo Emir murieran por efectos del cianuro que ingirieron. "Le conté de esta conversación a mi novia y ella también se sorprendió mucho, pero nunca imaginé que una cosa así pudiera pasar y mucho menos viniendo de alguien a quien siempre consideré una persona muy inteligente", expresó. Como para sustentar sus dichos Luna subrayó que su madre lo quería mucho a García Cinco. "Ella siempre me decía que debía tomar el ejemplo de Franco, a quien consideraba un chico estudioso, sobre todo después de que se graduara como licenciado en Comunicaciones en la UNSa", destacó.

Comentó que se enteró de lo sucedido a través de su novia. "Durante muchas noches no pude dormir pensando en aquella conversación que tuvimos", enfatizó. En ese sentido el testigo hizo un análisis del planteo que le hizo Gaspar Cinco de eliminar a Amir. "Él me preguntó si conocía a alguien para ejecutar el plan, pero creo que indirectamente me estaba ofreciendo a mí hacerlo", aseveró Luna.

“Tuve que actuar con sigilo para detenerlo”

Pablo Manuel Bautista, el policía que investigó el caso y que detuvo a Gaspar Cinco, dejó entrever que existen firmes evidencias de que el periodista planificó y ejecutó el plan para envenenar a su novia y al niño. “Fueron muchas las evidencias que encontramos en el curso de la investigación”, aseguró

Bautista destacó que fue determinante el hallazgo del recipiente que contenía el cianuro que Gaspar Cinco compró en un local comercial. “La botella apareció en un canal de la calle Coronel Vitdt, cerca del domicilio de las víctimas, y los detalles de la etiqueta coincidían con el lote que figuraba en los comprobantes del negocio que vendió el producto”, indicó.

Respecto a la detención del imputado señaló que esto se concretó en el velorio de Alejandra y su hijo. “Tuve que actuar con sigilo para evitar que la familia se diera cuenta que lo íbamos a detener”, contó. Dijo que Gaspar Cinco se mostró tranquilo, que no opuso resistencia y que no atinó a excusarse en nada.