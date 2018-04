Esteban Bullrich: "Hay que cambiar la cultura sobre la forma de consumir energía"

El senador nacional de Cambiemos Esteban Bullrich remarcó hoy la necesidad de "cambiar la cultura sobre la forma de consumir energía" para afrontar los aumentos de las tarifas y reprochó a Cristina Kirchner por retirarse de las sesiones de la Cámara alta al finalizar su discurso y "no escuchar a los demás".

"Hay que cambiar la cultura sobre la forma de consumir energía, porque hubo un mal uso de la energía y la política que se había implementado nos engañaba con que la energía era gratis", sostuvo el senador del oficialismo.

Para Bullrich, "la energía cuesta lo mismo que hace 6, 8 o 12 meses" pero la diferencia que planteó es que "antes lo pagábamos de otra manera, con otros impuestos".

"El costo de la energía no subió, nosotros bajamos impuestos que iban a sostener esa factura", insistió el ex ministro de Educación, tras calificar el sistema anterior de subsidios como "perverso".

Bullrich hizo hincapié en "trabajar entre todos en educar y entender que la energía nos cuesta" y recordó que en el timbrazo que realizó el fin de semana pasado en el partido de Almirante Brown, los vecinos les mostraban facturas "con muchos errores en la lectura del medidor", pero también "la mayoría había duplicado el consumo entre 2016 y 2018".

Por otra parte, consultado sobre la sesión de ayer en el Senado para tratar la reforma del Código Procesal Penal, contó que tuvo un "cruce" con la senadora bonaerense de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, tras aclarar que "no hay vínculo más allá del día de la sesión porque no va a las reuniones de comisión".

"Ayer hubo un cruce porque viene repitiendo la práctica de hablar 40 minutos y se retira, sin escuchar a otros. Yo dije con claridad que habló durante su discurso de fortalecer la democracia, pero ese era un ejercicio poco democrático", relató.

También remarcó que la ex presidenta tampoco estuvo presente durante el informe que presentó el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, poco después.