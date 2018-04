Dura advertencia de Gustavo Sáenz a sus funcionarios para que den soluciones a la gente 

Duro y filoso. Así se mostró esta mañana el intendente Gustavo Sáenz en su programa de radio, donde dio una advertencia pública a sus funcionarios.

“Les he pedido a los funcionarios que dejen un poquito el escritorio que salgan a la calle y escuchen a la gente”, señaló un ofuscado jefe comunal.

Es que Sáenz se molesta porque -según expresó- tiene la sesación que sus funcionarios no escuchan los reclamos que se hacen en las redes y los medios de comunicación, y -por ende- no dan a los vecinos.

La advertencia más dura fue: “Yo voy a 100 kilómetros por hora y a veces veo a algunos funcionarios que van a 10. Le tienen que poner más gas, ponerse a tono de esta gestión y trabajar, de una vez por todas. No generalizo pero hay muchos que todavía no entendieron que esta gestión es estar al lado de la gente, en la calle escuchando sus problemas”.



Con estos mensajes habrá que ver si en los próximos días no hay novedades en el gabinete del intendente.