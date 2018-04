Video: Aparecieron las hermanas de Diego Maradona y destruyeron a Claudia y a Cóppola

Katy, Lili y Ana hablaron por primera vez en televisión y apuntaron contra la ex pareja y el ex representante de su hermano.

Por si faltaba algo en el escándalo del clan Maradona, aparecieron en televisión las hermanas de Diego. Acompañadas por el abogado del técnico Matías Morla, Ana, Kity y Lili tuvieron fuertes declaraciones hacia Claudia Villafañe y Guillermo Cóppola.

Lili contó una fuerte anécdota con Claudia en Italia. “Un día Diego me dio un cheque para que yo me vaya a comprar ropa. Ella vino a las 3 de la mañana y me quitó el cheque. Me dijo: 'Esto no te puede dar Diego a vos'. A los 3 días le dije que no me iba a quedar más en Italia. Para ella lo primero era el dinero. Vos pedile un riñón y te lo dona, pero dinero no”, afirmó en Intrusos.

Kity, por su parte, aseguró que Villafañe tuvo un taller clandestino y agregó otra dura acusación: “Claudia le cortó la cobertura a mi padre. Le pagaba la cobertura, el ABL y la luz. Pero un día se quebró mi mamá y no tenía cobertura médica. Estaba dada de baja por la señora Villafañe”.

Lili también afirmó que Cóppola y Villafañe fueron los responsables de los problemas de Diego con el fisco italiano: “escuché muchas cosas en Italia, que no las puedo hablar hasta que no hable con Diego. No le pagaban al fisco, se lo repartían entre ellos: Cóppola y Claudia. Y Diego pensaba que lo pagaban. Esto no lo sabe Diego, se está enterando ahora. Cóppola no es buena persona, no lo va a ser nunca. Tengo muchas cosas que contar de él. Lo que menos hacía era cuidarlo a Diego. Yo creo que le robó”.

Ana fue muy contundente a la hora de describir a Dalma y Gianinna: "Son como la madre. Están criadas así".