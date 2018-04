Pety Cáceres: “Hay que cerrar la serie en nuestra cancha”

Entre los jugadores que forman parte de una columna vertebral del equipo de River de Embarcación, que se prepara para gran la final con Racing de Ojo de Agua, de La Quiaca, por uno de los ascensos del torneo Federal C, se encuentra José Luis Cáceres, quien jugó en el Federal B para Mitre y Camioneros Argentinos del Norte. Oriundo de la localidad de Embarcación, Cáceres estuvo, en dos oportunidades en Juventud Antoniana.

Y el presente del Pety Cáceres es la revancha del decisivo partido que disputarán el domingo frente a los jujeños. “Estamos viviendo un momento especial. Cuando Mitre llegó a una final, me tocó integrar ese plantel en la primera parte y después me fui. Ahora estamos tranquilos. Conseguimos una buen resultado de visitante, es lo que queríamos. Nos quedan 90 minutos y tenemos que cerrar la serie a favor en nuestra cancha”, puntualizó Cáceres, durante el diálogo con El Tribuno, desde Embarcación.

Al ser consultado si un 4 a 0 en el partido de ida le permite llegar a la revancha del domingo con más confianza, explicó: “Confiados, no. Todavía tenemos que jugar y tanto de local como de visitante lo hacemos del mismo modo. Y este domingo no va a ser la excepción”.

Con respecto al clima previo en Embarcación, el hábil volante lo describió: “Es la primera final que jugaremos en Embarcación, en nuestra cancha. Va a ser una linda experiencia, y lograr un ascenso sería algo histórico, con el propósito de que todos festejemos tamaño logro”.

Dio detalles de que se puso piedras en el camino para que River de Embarcación llegue a esta instancia del torneo. “Se habló mucho, más cuando ganamos 9 a 1 un partido. Y luego con Gimnasia y Tiro de Orán, el rival ya tenía la llave asegurada, pero pudimos superar los obstáculos y es justo que podamos jugar estas finales”, declaró Cáceres.

También habló del esfuerzo que implica para los dirigentes cubrir una demanda económica. “Es medio complicado. Se da una ayuda pero del fútbol no podes vivir en esta zona. Formamos un excelente grupo y del dinero que hubo por ganar la primera final la repartimos con los más chicos y eso te dan más ganas de salir a la cancha”, cerró Cáceres..