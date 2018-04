Agustín Rossi, el condenado

Guillermo Barros Schelotto evalúa la continuidad de Agustín Rossi en el arco de Boca, de cara a lo que queda de la temporada.

El arquero tuvo responsabilidad en el segundo gol de Palmeiras al salir a rechazar un balón fuera del área y no retroceder al punto que le permitió a Lucas Lima un remate de emboquillada que significó el 2 a 0, en la noche copera del miércoles.

Ahora Boca podría terminar la Superliga, en la que tiene chances de consagrarse campeón este domingo frente a Gimnasia, con Guillermo Sara.

Barros Schelotto no ve bien anímicamente a Rossi, quien sumado a que nunca brindó seguridad en el arco, en las últimas semanas tuvo que soportar algo que pareció una mala decisión dirigencial: que filtraran que en junio iban a buscar otro arquero.

En ese sentido, el presidente Daniel Angelici reconoció que quería traer a Gianluigi Buffon, amigo de Carlos Tevez tras compartir club en Juventus, más allá de que parece imposible. El nombre se instaló y luego fue reconocido por Guillermo: “El presidente hizo una gestión por Buffon, pero hablaremos recién del futuro el 17 de mayo”, un día después del partido ante Alianza Lima, el último partido oficial del semestre.

Además, hace algunas semanas Boca había sondeado a Agustín Marchesín, arquero del América y preferido del entrenador, mientras que el martes hubo una reunión para conocer condiciones de Gerónimo Rulli, quien milita en la Real Sociedad y fue ofrecido.

A todo esto, Oscar Córdoba, el histórico referente de la valla del club, respaldó a Rossi a través de su cuenta de Twitter: “Hoy salgo en defensa de nuestro arquero... porque en el segundo gol, si me juego para salvarte, ustedes tienen que hacer lo mismo por mí... Cuando yo salía @patronbermudez me cubría la espalda y se metía al arco...”. Y Bermúdez respondió: “... parece que cada uno se quisiera salvar y no entregan ese plus que solo los grandes planteles muestran, tú me dabas una ayuda y yo luchaba porque te llegaran pocas pelotas...”.

Por su parte, el Tano Vicente Pernía también defendió a Rossi: “Por un error no lo tiene que sacar. Los compañeros tienen que apoyarlo porque todos jugaron mal, los errores del arquero son más graves pero también se equivocan todos, es momento de apoyarlo”.