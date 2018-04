Se acerca la verdad real del caso Luján Peñalva/Yanina Nuesch

En la mañana de ayer el abogado querellante de la familia Peñalva, Pedro Oscar García Castiella, presentó en el Juzgado de Transición 2, a cargo de Mónica Mudski, un escrito en el cual la querella le solicita a la Justicia salteña investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias el proceder de algunas personas, organismos estatales y/o terceros sospechosos, cuyos aportes o testimonios están arrevesados con las conclusiones posibles o verdad real de los hechos, y que conllevaron a en su momento, por dolo o negligencia, a cerrar la causa sin haber agotado las instancias razonables que garanticen el derecho a la justicia de toda víctima.

Gustavo Peñalva, padre de una de las víctimas de un posible doble homicidio, dijo ayer a El Tribuno: "Justamente la reapertura de la causa luego de cinco años de estar archivada mostró en su momento la razonabilidad del reclamo de los familiares de Luján, pero a la vez mostró el horrible rostro de la prevaricación o el direccionamiento de una investigación penal, que es la injusticia en su mayor dimensión".

"Esto quizá fue posible solo con el acuerdo de muchas personas, y la verdad de la muerte de estas dos mujeres, de estas dos adolescentes, de mi hija y de su amiga, para que todos estemos con ellas nada tiene que ver con el desamor e historias que se inventaron para lograr hacer creer lo que nunca sucedió", afirmó.

El doctor Castiella "hizo llegar nuestro primer petitorio y en él están solicitados nuevos estudios, nuevas pericias, nuevas declaraciones y quizá algún detenido, si surgen los elementos que creemos están probados que existieron y que se los soslayó vaya a saber con qué fines", sostuvo.

Al ser requerido sobre algún punto en especial, el papá de Luján señaló: "Lo primero que exigimos son los llamados que distintas personas hicieron al 911 durante los días de desaparecidas hasta horas posteriores al infaustó hallazgo. Esto es así porque en esos llamados sabemos que había imputadas personas y datos sobre sospechosos jamás investigados".

Además, aseguró que "pedimos que se identifique al propietario del número 3875032554, y si alguien lee ésto y sabe a quien perteneció que nos llame. Solicitamos también la reconstrucción de la mecánica de la muerte en la hipótesis de doble suicidio con una sola cuerda, en forma pendular con tracción de polea, reconstrucción que en ninguna parte del mundo dio posibilidad alguna, pero que en su momento en Salta no se quiso hacer. Solicitamos además que en esas reconstrucciones no participe el CIF".

En este contexto, Peñalva dijo también que "pedimos que se expliquen las huellas o improntas del surco de compresión que presentaban las víctimas y que están explicitadas en el expediente, ya que las mismas no se condicen con la mecánica pendular y tracción de polea".

"Las fotos de la escena del crimen, como sostenemos, deben reproducirse en la reconstrucción para ver si después de la mecánica sostenida en su momento y reconstruida podrían quedar como se las encontró. De más está decir si todo ese trabajo, con inteligencia criminal de alto nivel, podría haber estado al alcance de dos adolescentes sin antecedentes violentos. La soga debe volver a peritarse, ya que no pertenecía a la familia de ninguna de las víctimas, era usada, y tenía restos de grasa y otras sustancias, además de ADN extraños".

"Si solo se prueba de dónde surgió esa soga estaríamos totalmente en la otra orilla y los criminales prácticamente cercados. Además, solicitamos que se identifique a las siguientes personas: "Sol Giuliana", un tal Nico Z. y otros tantos que nunca testificaron. Pero para que la gente no nos olvide y nos acompañe no en el dolor sino en la búsqueda de la verdad, caiga quien caiga, les mostramos una perlita. El CIF aseguró en su momento y documentó con fotografías y moldes distintas pisadas o huellas de calzado. En el expedientes la mayoría de ellas se la adjudican a las zapatillas de Yanina Nuesch, marca "47 Street". Pero algunas, una o varias, pertenecen a otro pie, que calzaba zapatillas Jaguar. Los peritos mintieron y eso no tiene explicación", denunció.

Estas huellas de zapatillas el informe oficial del CIF se las adjudicó a Yanina Nuesch, pero las dos no son semejantes a simple vista.



La sangre de Luján no fue en vano

Para Gustavo Peñalva el sangrado que se evidencia en el pantalón de Luján y su ropa interior, cuya génesis es uterino, muestra muchas cosas que nadie quiso leer en su momento.

Desde el vamos la sangre vence la ley de gravedad, por lo que si estuvieron colgadas como muestran las fotos del expediente no habría sangre ascendente.

Pero no solamente eso, sino que se debe investigar ahora el porqué del sangrado, si hubo drogas que provocaron el mismo o fármacos que dejaron los músculos laxos para que una lesión anterior no cicatrizada y volviera a sangrar internamente, entre otras muchas pruebas que la sangre de Luján está aportando.

“Es decir -dijo ayer Peñalva- que este es el primer adelanto investigativo que exigimos se nos dé acuerdo y obviamente juicios sobre las dudas verdaderas, científicas, además de una ronda de declaraciones informativas, indagatorias y, finalmente, como esperamos una que otra imputación, porque aquí hay culpables. Hace cinco años no estábamos detrás de un criminal o criminales, hace más de cinco años estamos detrás de la verdad, eso es distinto”.