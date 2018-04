Un delincuente acuchilló a un taxista en el centro de Metán

Los taxistas de Metán están muy preocupados por el ataque que sufrió uno de los trabajadores del volante de esa ciudad, quien fue herido por un delincuente con un arma blanca.

El hecho ocurrió a las 1.55 de la madrugada del martes pasado, en una parada ubicada en la avenida 9 de Julio y calle General Gemes, en pleno centro de la ciudad.

Fabio Rosas estaba en su automóvil aguardando pasajeros cuando en forma repentina el malviviente le abrió la puerta y directamente le dio un puntazo que lo hirió en la zona de la clavícula.

"No entendía lo que estaba pasando. El muchacho me decía que le diera el teléfono y yo me corrí hacia el asiento del acompañante porque me seguía tirando puntazos y yo estaba ensangrentado. Fue un momento terrible", relató Rosas a El Tribuno.

El delincuente se apoderó del aparato y le seguía reclamando la entrega de dinero de la recaudación, mientras mantenía la amenaza con el arma que empuñaba.

"Logré bajar por la otra puerta y comencé a gritar para pedir auxilio. Mis compañeros taxistas y la Policía lo buscaron, pero no pudieron hallarlo porque había salido corriendo", recordó el chofer.

El trabajador del volante dijo que le pudo ver bien el rostro. "Si lo vuelvo a ver lo reconozco enseguida. Era un joven de entre 23 y 24 años, de 1,70 metros de altura, trigueño, de pelo corto y llevaba puesta una gorra y una campera roja".

Ataque sorpresivo

"Esto es muy preocupante porque hubo asaltos a otros taxistas en los últimos años, pero no de esta manera ni con semejante ensañamiento", dijo Rosas, quien no podía salir del asombro por la violencia y la brevedad en la que su atacante le asestó la puñalada.

"Los taxistas que trabajamos de noche estamos muy expuestos. Las paradas son oscuras y no sabes quién sube ni qué llevan cuando cargan bolsos. Por eso creo que habría que tomar medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a ocurrir, porque podrían matar a algún chofer", indicó.

Rosas luego fue asistido en el hospital local y le hicieron tres puntos de sutura. "Si no me movía me iba a matar, porque me iba a clavar ese cuchillo de cocina grande en el cuello. Por suerte me dio en el hueso de la clavícula", detalló.

"La Policía detuvo a tres sospechosos, pero ninguno era el que me asaltó. Estoy en condiciones de hacer el identikit del delincuente para que lo capturen y no siga haciendo estas cosas", sostuvo Rosas.