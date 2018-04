¡Inesperado! El grupo sueco ABBA regresa con dos nuevas canciones después de 35 años

El cuarteto volverá a grabar un disco, algo que no hacía desde 1982.

Como en los viejos tiempos. En un comunicado firmado por los cuatro integrantes originales de ABBA - Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad-, el grupo oficializó su regreso y anunció la grabación de dos temas nuevos. “Decidimos que después de 35 años podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y entrar en el estudio de grabación. Lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y sólo hubiésemos estado fuera durante unas breves vacaciones”, explicaron los artistas en sus redes sociales. Uno de los temas “I Still Have Faith In You” se escuchará en un especial de televisión producido por NBC y BBC, que se emitirá en diciembre. “Puede que hayamos envejecido, pero la canción es nueva”, añadieron en el comunicado.

Los dos temas son el puntapié para un álbum en estudio y el regreso a los escenarios del cuarteto peor vestido de la historia. "La decisión de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada". El grupo quiere llegar a las nuevas generaciones con sus clásicos "Dancing Queen", "Mamma Mia", "The Winner Takes It All" o "Chiquitita". La iniciativa fue impulsada por el productor y creador de la franquicia Idols Simon Fuller y los miembros originales del cuarteto Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog.



El 6 de abril de 1974 el grupo sueco ABBA ganaba el concurso de Eurovisión con el tema "Waterloo". En ese momento nadie imaginaba que el cuarteto se transformaría en un fenómeno pop de alcance global con 350 millones de discos vendidos.

El grupo se separó en 1982, tras los divorcios de las parejas que integraban el grupo Agnetha y Bjorn, y por otro lado, Anni-Frid y Benny. Cada uno reinicio sus vidas, aunque se volvieron a poner de acuerdo para lanzar Abba Gold (1992), que fue el segundo álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Desde entonces volvieron a estar juntos en muy contadas ocasiones. En 2004, el barbudo compositor del grupo, Ulvaeus, confesó que le habían ofrecido 1000 millones de dólares para volver a juntarse, pero la respuesta había sido "no".

Recién se dejaron ver juntos para el estreno de la película Mamma Mía! en 2008, una adaptación cinematográfica del musical que fue un fenómeno en Londres. Después hubo un acercamiento tras la inauguración de un restaurante en Estocolmo de Ulvaeus. Y, en 2016, se lo vio a todo el grupo reunido en un tributo a los integrantes masculinos de Abba, donde fue la primera vez que volvieron a cantar una canción juntos.