Daniel Vega, un salteño campeón en River Plate

El sueño de todos los que patearon alguna vez una pelota es jugar en Primera, en la Selección y festejar un título. Daniel Vega (42) ya cumplió todos esos ítems y está orgulloso de ser el primer salteño en festejar un campeonato argentino de fútbol para ciegos. En la final le ganaron a Godoy Cruz de Mendoza, por penales, y Daniel fue pieza clave en el quinteto de River que se coronó el 8 de abril en el Cenard.

Este salteño, que es un apasionado del fútbol, tiene 42 años, está casado, tiene 4 hijos y trabaja en un quiosco.

Daniel Vega, apodado Toro y Negrito, hace 4 años que llegó a River por pedido del director técnico millonario, Enrique Nardone, ex-DT de la Selección argentina para ciegos.

Daniel nos contó que recibe una beca de 1.000 pesos del club millonario, que además le manda los pasajes de avión cuando hay fecha del campeonato nacional. “River me da una beca de 1.000 pesos y tengo contrato por diez meses. No es mucho, pero la mayoría de los equipos en el país no te ayudan en nada”.

El Toro, apodado así por su fuerza a la hora de entrar a la cancha, hace 23 años empezó a jugar al fútbol para ciegos. Antes, en su Betania natal, jugaba a la pelota con sus amigos en el potrero. “En Betania, en ese momento, era él único ciego. No me costó aprender, siempre me gustó”.

El futbolista de River nos cuenta que su posición natural en la cancha es delantero. En Salta jugó en Habib Yazlle, Popeye y Fundación Iguales.

El primer salteño en traer una medalla nos cuenta orgulloso que también fue parte de la Selección argentina para ciegos, Los Murciélagos, durante tres años aproximadamente, cuando tenía 23 años.

“Yo me consideró un muy buen jugador, creo estar a la altura de los que están en la Selección y sueño con volver a ponerme la albiceleste. Además los que juegan en la selección cobran una buena beca, lo que les permite dedicarle más tiempo al entrenamiento”.

Vega es un apasionado del fútbol y cuenta que no le “gusta perder ni a las chapitas”. Y hablando del clásico contra Boca nos dijo que “para mí todos los partidos son iguales de importantes, pero jugar contra Boca tiene un sabor especial”.

Además, habla de su próximo sueño: “El fútbol es todo para mí. Sueño ahora con ganar la primera edición de la Copa Libertadores con River en Colombia. Salir campeón es algo hermoso”.

La comunión de un equipo de fútbol es importante a la hora de conseguir logros y Negrito al comienzo en River cuenta que era resistido. “En los primeros tiempos en River no me aceptaban, pero con el tiempo se acomodaron los tantos. Los porteños son especiales, pero me gane el respeto a base goles y buenos rendimientos. Ahora soy uno más en el grupo”.

“A los 42 años sigo jugando y lo hago porque me gusta. Hay que dedicarle tiempo para seguir en actividad. Pero también es fundamental el apoyo de la familia. Mi señora y mis hijos son un pilar fundamental”.

Daniel Vega, por último, contó que está orgulloso de haber abierto las puertas para los salteños en los equipos grandes. “Soy el único salteño que juega en un equipo importante de Buenos Aires y creo que dejé una buena imagen. Tanto es así que este año dos jugadores comprovincianos irán a jugar a Boca”.