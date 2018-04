Vidalas, zambas, candombe y tango se entremezclan en el espectáculo “Argentina, mi país” del Ballet Folclórico

Marita Simón

El Tribuno



Así como la Argentina es una extraordinaria mezcla de culturas, del mismo modo es la variedad de su música y sus danzas. Transmitidas entre generaciones, con el paso del tiempo evolucionaron tomando particularidades propias de cada momento histórico y de esa forma forjaron una identidad. Y es sobre esas particularidades que el Ballet Folclórico de la Provincia Martín Miguel de Güemes preparó su nuevo espectáculo para este fin de semana: “Argentina, mi país... Donde la danza muestra la raíz de nuestra esencia” que se estrenará este sábado, a las 21, en el Teatro Provincial de Salta, y se repondrá el domingo a las 20.

Bajo la dirección de Vidala Barboza, el cuerpo de baile, subirá al escenario con una cronología que va desde el candombe al tango, pasando por las danzas propias de cada región, que ponen de relieve la influencia de los esclavos y los españoles sobre los pueblos originarios en la construcción de nuestras danzas.

Zambas, milongas, baladas, chacareras y más formarán parte de la historia que habla de lo que nos identifica.

“Tenemos un trabajo de alta exigencia para llegar a estas dos fechas de estreno sin fisuras, con una puesta que resulte de excelencia, porque vamos pasando por los distintos ritmos con tiempos que marcan mucha exactitud”, explica Vidala Barboza a El Tribuno en un alto del ensayo.

La directora, que además esta vez formará parte del elenco con una performance de tango, pondrá en escena una obra de 1 hora y media sin intervalos, en la que la totalidad de los bailarines del ballet (16) pasarán por los diferentes ritmos, estableciendo un hilo conductor de esta historia de la danza.

Sumará una bailarina invitada, la maestra y asesora del ballet Elisa Liendro, en un tramo llamado “Percusión”, con vidalas, zamba, chacarera malambo y candombe. “En esta secuencia todo el cuerpo hará percusión a través del zapateo, con diferentes rítmicas. Y en la parte de tango intervendrá con dos temas el cantante Ernesto Medina, por lo que el canto formará parte de este espectáculo”, agrega Barboza.

La artista remarca que la obra fue concebida para mostrar todas la influencias que hacen a nuestro folclore, desde los sonidos de las comunidades nativas a los que introdujo el conquistador español y la impronta del esclavo africano que fue traído a estas tierras y que compartió la historia con los gauchos.



“Obviamente, no falta lo que nos legaron nuestros aborígenes. Es como un árbol cuyas raíces se asientan con fuerza en estas tierras y con el paso de la historia comienzan a surgir los ritmos. Intentamos mostrar, en el tiempo que tenemos en escena, quiénes somos y de dónde venimos, con especial énfasis en la gran influencia africana que tenemos. Cada cosa tiene su momento y buscamos que los espectadores disfruten a pleno de la propuesta, que es para toda la familia”, agrega Barboza.

“Argentina, mi país” tiene un nuevo vestuario, a excepción de algunos trajes modificados y adaptados, sobre los que hasta hoy el equipo de modistos trabaja, previo al ensayo final.

Mientras sigue con detenimiento el trabajo de los bailarines en escena, la directora nos comenta que su mayor ambición “es lograr que el cuerpo de danzas vaya más allá y sean artistas completos. He observado cuerpos de baile en el mundo, lo que me permite evaluar la elevada calidad de nuestro ballet. Por eso es el momento de avanzar hacia otros niveles y en este espectáculo quedará demostrada esa capacidad. Y el público verá más allá de la obra en sí misma, verá el crecimiento artístico del grupo”.



* El espectáculo se presentará mañana a las 21, y el domingo a las 20, en el Teatro Provincial de Salta, con entradas generales desde $100.

* El próximo estreno del ballet será del 6 al 8 julio, con la Orquesta Sinfónica. En septiembre, con el homenaje a Manuel J. Castilla.