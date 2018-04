Marta Sánchez con El Tribuno: “La música es mi misión en la vida”

Marina Cavalletti

El Tribuno



El Tribuno dialogó en exclusiva con la cantante, quien afirma que volvería al Bailando, que está conociendo a un argentino y que se siente “feliz y tranquila”.

Harás un show con un formato atípico, porque solo te acompañará un piano ¿qué te motivó a buscar esta propuesta?

Esta idea parte de la creencia de mi manager que dice que tengo una voz muy buena para hacer un espectáculo con este formato de pureza y minimalismo, porque siempre ha opinado que toda la parafernalia de un show tapa un poco mi calidad vocal. Entonces me propuso hacer una cosa para que mi voz destacara, sin los arreglos que normalmente tienen mis canciones, que son muy potentes, modernas, con mucha instrumentación. Y quería que la gente conociera en un show a la cantante que hay en mí. En un principio me asustó un poco el formato porque es arriesgado, pero a la primera que sorprendió el resultado fue a mí.

En este sentido, ¿representa un desafío para vos?

Como decía, al principio sentí un poco de vértigo porque es un show en el que me banco una hora cuarenta minutos sola, con un piano, dándolo todo solo con mi instrumento, que es la voz. Pero también tiene un atractivo para mí que es haber rehecho las canciones con nuevos arreglos, con lo cual descubro un poco el lado “B” de cada canción. Hay algunas que tienen muchas décadas, y eso refresca mi repertorio.

Tendrás como invitada a Karina la Princesita, con quien ya recreaste “Desesperada” en versión bolero. Ese quizás sea uno de tus mayores hits, ¿te agota cantarlo o no?

“Desesperada” es una de las canciones de todo el show que más me gusta cantar porque solo con el piano ha crecido. Era una canción que tenía reggae, y la forma de cantarla, que ya lleva veintitantos años, era muy infantil. Pero de repente ha cobrado grandeza y potencia romántica la letra, que parecía en un principio aniñada y simplona. Al cantarla de esta manera logra emocionar. En el show vi gente llorando con ella. Con lo cual es una de mis favoritas.

Con una carrera extensísima, con muchísimos éxitos y reconocimiento ¿cuál es, si es que lo tenés, tu secreto para no perderte entre los flashes de la fama, para mantener tu esencia?

Creo que la educación de mis padres ha sido muy importante para tener siempre los pies en la tierra. Mi padre era un ser excepcional, humilde, honrado y muy respetuoso. Entonces, creo que yo no soy más que nadie por haber tenido una carrera extensa y haber tenido éxito: soy una trabajadora de la música que intenta tener y cumplir una labor en el mundo, que es amenizar con mi música y animar los corazones de mis fans.

Sos mamá de una adolescente, ¿qué te enseña tu hija?

Es una niña buenísima, muy espabilada y súper sociable, que está en una generación muy diferente a la que yo estuve cuando tenía su edad. Está muy interesada como cualquier otro adolescente en las redes sociales, con lo que veo cierto peligro porque son muy influenciables en esta edad. Pero intento hacerle ver que la vida es dura y hay que trabajar, estudiar, y prepararse para enfrentarla, que no va a ser fácil para ella.

Tenés un vínculo fuerte con nuestro país. Tu primer esposo y tu actual pareja son argentinos, ¿es pura casualidad?

Ha sido mera coincidencia que he conocido a dos hombres estupendos de vuestro país. La verdad que el carácter del argentino siempre me ha parecido muy particular y muy interesante. Yo estoy conociendo una persona, poco a poco, y por ahora estoy feliz y tranquila. Y Dios dirá...

Alguna vez aseguraste que te encanta el tango ¿has tenido oportunidad de escuchar folclore argentino, de visitar provincias como Salta, Tucumán o Santiago del Estero, cunas de ritmos como la zamba o la chacarera?

Pues no he tenido la suerte de visitar esos lugares, pero espero poder hacerlo algún día en mi vida. Argentina es un país extensísimo, del que conozco algunas provincias, pero me queda mucho por descubrir. Y el tango es un género que me parece de lo más bello de la música mundial.

¿Cómo recordás tu paso por el Bailando 2016 y cómo describirías a Marcelo Tinelli?

Bailando por un sueño es un programa competitivo y con cierto toque de polémica un poco buscada para provocar la superación de los concursantes. Yo tengo una experiencia positiva. Volvería a hacerlo sin problema y Tinelli me parece un hombre que se ha hecho a sí mismo, muy trabajador, que sé que tiene fans y no tan fans, pero yo le respeto muchísimo. Él siempre ha sido cariñosísimo conmigo y el equipo es estupendo.

Por una dura historia personal sos embajadora de una fundación que previene el cáncer de mama ¿qué has aprendido a lo largo de los años en este rol?

Creo que el cáncer es el mal del mundo, espero algún día en vida darme la alegría y la satisfacción de ver la noticia en los telediarios de que se ha descubierto el antídoto para esta enfermedad que a tanta gente se lleva por delante. Desgraciadamente perdí a mi hermana con 38 años y, por lo tanto, creo que tengo un rol obligatorio en la ayuda a esta enfermedad y a la toma de conciencia de cuidarse. Es un grano de arena, pero granito a granito se hacen montañas.

Has grabado numerosos temas con otros artistas, incluso el disco “De par en par”, ¿qué te aportan estas ediciones con colegas?

Creo que los duetos empezaron cuando la música, los músicos y los artistas decidieron apoyarse, ayudarse y unir fuerzas para superar una crisis por la bajada que dio la venta de discos, por pirateo y bajadas gratis por internet. Aporta porque comparto momentos fantásticos con artistas muy

potentes, y he hecho muchísimos duetos, como con Luis Fonzi, con Baute, con Ana Torroja, Gloria Gaynor, Bocelli, tantísima gente con la que he trabajado... Creo que he sido una de las artistas que más duetos ha hecho en su carrera y me parece que es estupendo, y por supuesto lo seguiría haciendo.

Una de tus canciones más famosas dice “de mujer a mujer, sola frente a mi espejo” ¿qué te devuelve ese reflejo con el paso del tiempo, no solo a nivel de la imagen, sino desde un plano espiritual?

He tenido un físico muy agradecido y he tenido mucho éxito con él. Me ha ayudado particularmente en mi carrera, aunque no es lo más importante. Pues sin dudas es complicado aceptar el paso del tiempo, pero tengo suerte porque he sido una mujer que me he cuidado y ese cuidado ha sido beneficioso para mí. Me mantengo muy bien físicamente. También es verdad que me cuesta un esfuerzo. Ahora, cuando estoy haciendo esta entrevista, estoy esperando la llegada de mi entrenador personal a casa, cansadísima de una promoción y de sesión de fotos de ayer y de trabajo aquí en España, pero creo que hay que ser tenaz y constante para recibir resultados en el físico. Me controlo también con mis tratamientos, con mi alimentación y creo que el resultado de un físico sano y cuidado es el esfuerzo de cada jornada. Después, cuando veo en el espejo a la mujer veo a una chica frágil y también con miedos.

He sido muy independiente, he querido siempre ganarme la vida por mí misma y no depender de ningún hombre ni de nadie, tengo ese lado fuerte que me mantiene en el día a día tanto en el entrenamiento como en el trabajo. Me considero una mujer con buen corazón, con buenos principios y con un buen carácter en el fondo: cuido a mis amigos y a mi familia. Creo que me gusto física y espiritualmente.