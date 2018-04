Atareado por las tarifas, el turismo está preocupado por la temporada baja

Una bocanada de aire. Con esta frase definen en el sector del turismo lo que será este fin de semana largo, por el Día del Trabajador, cuando se espera una ocupación hotelera que promediará el 70% en Salta. Los empresarios saben que en mayo y junio vendrá lo peor: con el tarifazo a cuestas se preparan para afrontar una dura temporada baja.

"Ahora nos toca mayo y junio, que son meses malos a nivel internacional, y Salta no es la excepción. Son meses de transición", aseguró Eduardo Kira, titular de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros.

En esa misma línea se manifestó Carlos Eckhardt, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, quien reconoce que este fin de semana tratarán de hacer alguna diferencia, al tiempo que se preparan para que mayo y junio hagan el menor daño posible en la actividad, por lo que apelan a las promociones.

Más allá de la escasa actividad, el sector sufrirá -como todo el país- los embates del incremento de las tarifas de los servicios. Y este panorama genera más preocupación en los empresarios.

"La gastronomía y la hotelería son de los sectores más castigados. El problema acá es que no hubo un gradualismo, sino que los aumentos fueron de golpe", se quejó Kira.

El empresario señaló que los aumentos de luz, gas y nafta golpearon a todos, y que esto influye negativamente en la llegada de turistas; y por ende el consumo está por el piso.

El incremento que tendrán los servicios generó un debate a nivel país, tanto así que la gente salió a las calles a pedir una moderación de los aumentos. El tema fue tal que en el Congreso se generó un fuerte debate, pero el Gobierno nacional no aflojó y ratificó las subas.

Sin rentabilidad

"Todos los aumentos que hubo fueron sumamente inflacionarios. Esto hace que se resienta la economía y que nosotros perdamos rentabilidad", dijo enojado.

Carlos Eckhardt va más allá de las tarifas y señala que la actividad tiene varios problemas. "La presión tributaria, el no control eficiente de la informalidad; estas tomas de decisiones que son espasmódicas (por las tarifas) que no responden a un plan. Esto es negativo, porque no podemos prepararnos con anticipación", señaló.

Kira, en tanto, asegura que ellos no son formadores de precio, y que cuesta trasladar todos los costos a la gente. "El problema es que con el aumento de precios, la gente sale cada vez menos. Al pagar más en impuestos la gente, si salía una vez por semana, ahora sale una vez por mes", aseguró.

Consultado sobre qué espera a futuro con estas medidas, Kira fue muy drástico y señaló que “no tengo esperanzas de que haya un cambio favorable en el corto plazo”. El empresario afirmó que piensa que esta política económica que lleva adelante la Casa Rosada, si trae frutos, será a largo plazo, y que mientras tanto habrá que pasar el temporal.

Promociones, una salida

Como una forma de amortizar el golpe de la poca llegada de turistas en los próximos dos meses, el Gobierno de la Provincia y los empresarios del turismo lanzaron la promoción “Salta, tan cerca que enamora”.

Esto consistirá en que entre el 1 de mayo y el 30 de junio se aplicará un 30 por ciento de descuento y una financiación de 6 cuotas sin interés a clientes que abonen con tarjetas del Banco Macro en servicios turísticos adheridos de la ciudad de Salta, Cafayate, Cachi, Iruya, San Antonio de los Cobres, Molinos, Coronel Moldes y San Lorenzo.

“Esperamos que esta medida estimule el consumo. La gente va poder adquirir productos en los hoteles y las agencias de viaje, con 30% de descuento. En los hoteles también tendremos ese descuento en el alojamiento”, señaló Carlos Eckhardt.

El empresario señaló que hasta el momento ya son más de 40 las empresas que se adhirieron a esta promoción de 60 días.

En su momento, el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao Villanueva, destacó la importancia de esta alianza, que “permite atraer a más turistas a que vengan a disfrutar de la cultura y gastronomía de nuestra provincia y así romper con la estacionalidad de los meses de mayo y junio”.

En este marco que no es tan alentador, Eckhardt espera que llegue rápido la temporada alta. “El turismo es cíclico y estacional. Sin ninguna duda veremos de qué manera sostenemos la estación baja. Esperaremos ansiosos la llegada de nuestra temporada alta”, dijo esperanzado. Y agregó que desde julio y hasta finales de diciembre Salta tiene una fuerte temporada alta, en la que llegan turistas nacionales y extranjeros.

Los picos de ocupación pueden llegar al 85%

Comenzó el fin de semana largo, y todos los actores del sector turístico se mantienen expectantes y a la espera de hacer diferencia.

“Las expectativas para el fin de semana largo son muy buenas para el sector turístico, con un nivel de reservas promedio del 73% en la capital de Salta. Se esperan picos de ocupación superiores al 85% para hoy y mañana, lo cual está ratificado en los portales de reserva como Boooking”, señalaron desde la Provincia.

Y agregaron: “En el mismo portal, Cafayate y Cachi figuran con picos de ocupación del 83%, al igual que San Lorenzo con picos del 81%”.

Carlos Eckhardt, de la Cámara de Turismo, suma a San Lorenzo entre los destinos que tienen un 80% de ocupación hotelera. Y agrega que este fin de semana significará una bocanada de aire para el golpeado sector.

Sin feriado puente

Ahora bien, el fin de semana largo será solo para algunos. Es que el Gobierno nacional marcó en el calendario al lunes 30 de abril como un día no laborable, y no le dio el estatus de un feriado.

Por esta razón, son las empresas las que definen si hacen ir o no a prestar servicio a sus empleados. Si deciden que no vayan, el trabajador suspende las actividades; pero si decide que vaya no le debe pagar doble el día.

Consultado sobre si esta situación haría bajar la cantidad de turistas, el ministro de Turismo, Juan Lavallén, señaló que esto no incidiría demasiado. En este contexto, los únicos que tienen asegurado el fin de semana largo (con cuatro días de descanso) son los trabajadores de la administración pública que no trabajarán el sábado, domingo, lunes (día no laborable) y el martes (Día del Trabajador.