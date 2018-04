Cientos de familias reclaman los lotes que sorteó Cornejo

Tener un techo propio quizá sea el más ansiado de los sueños materiales. Qué no haría una familia por un terreno y una casa, por humilde que fuera. Sin embargo, los que ostentan el poder público muchas veces se encargan de hacer añicos esos sueños, de pisotearlos y zapatear sobre ellos cegados por la ambición, empachados de olvido, desprovistos de valores e incapaces de ponerse en el lugar de los pobres, de los marginados de las posibilidades sociales mínimas. Esta es la historia de cientos de familias de Campo Quijano que acudieron en 2011 y en 2015 a las fiestas preelectorales que organizó el intendente Manuel Cornejo para sortear primero 500 lotes y después 900, entre absolutos necesitados que lo votaron ilusionados, y a muy pocos de los cuales les cumplió su parte del acuerdo. Por eso ayer cortaron la ruta 51 en Campo Quijano. Quemaron cubiertas y levantaron carteles al ritmo de golpes de palma que intentaban llamar la atención de un intendente ausente, falto de palabra, que como ellos dijeron: "Nunca dio la cara".

"El intendente Cornejo nos debe terrenos desde 2015, cuando sorteó 900 terrenos para que lo votemos. No voy a mentir, todos creímos en él en ese momento, porque jugó con la ilusión de tantas familias que no tenemos otra posibilidad. Yo sueño con un lugar propio donde hacer un techo para albergar a mis hijos, y este es el sueño de todos los defraudados por Cornejo", dijo Regina Vilte, una vecina damnificada.

Agregó: "Esperábamos que Cornejo se apareciera a dar la cara en el corte, porque el día del sorteo en 2015 estuvo personalmente sorteando hasta las 5 de la mañana, con la presencia de mucha gente ilusionada, hasta se sacó fotos. Lo votamos, ganó y todo fue una gran mentira que nos duele. Por eso fuimos a la ruta a reclamar. Nos amenazaron con sacarnos con la fuerza pública y así arreglamos para ir a la Municipalidad, donde daban número para que nos atienda la secretaria de Gobierno, Carmen Rosa Méndez. Cuando me llegó el turno, me entregaron, como a todos, que éramos más de 200, un papelito impreso que dice "tenencia precaria', que es algo poco serio, para calmar las aguas nomás".

Regina explicó: "También nos dijeron que nos van a entregar el terreno el 4 de junio a 208 personas de una lista que ellos tienen, pero que antes van a ir sacando a gente que tienen casa o terreno. Yo vengo peleando hace mucho por esto, igual que todos y ya no les creemos nada a la gente de la Municipalidad. Cornejo tendría que haber venido a dar la cara, nosotros queremos que se vaya del pueblo si es que no le importa lo que nos pasa, ya nos ha demostrado que nos usó, que nos considera seres inferiores y que él se cree superior. Un hombre que nos quiere tener bajo la suela del zapato. Acá lo odian".

Finalmente comentó: "Quijano es un verdadero desastre, estamos abandonados y retrasados por culpa de un intendente "figureti', que vive para la foto, para aparentar lo que no es. Cornejo y los concejales que lo apoyan, como Lupi Cruz, son unos sinvergenzas que se amparan a la sombra de la impunidad".

Abuso de poder

Por su parte, Fernando Peñaranda, militante del PRO departamental y vicepresidente primero del partido macrista, aseguró: "Manuel Cornejo en 2011 y en 2015, como parte de su campaña, sorteó lotes como moneda de cambio para ganar votos, aún sin tener las tierras prometidas. Fue así que los ganadores de 2011, que eran alrededor de 500, no tuvieron sus lotes y después de hacer lío unos pocos lograron acceder al terreno. Aun en 2015 no pudo completar la entrega del sorteo 2011. No satisfecho con ese incumplimiento, en 2015 volvió a sortear 900 lotes, que tampoco entregó, y son los que reclaman ahora enfurecidos los vecinos".

"Incluso cometió irregularidades, porque cuando se vio acorralado por los reclamos de los lotes de 2011 vio algunos ya entregados que estaban vacíos y los dividió a la mitad, quedando dos terrenos de 5 por 20 metros, fuera de ley y de escuadra. La gente se enfureció, y tuvo que dar marcha atrás", explicó Peñaranda, y agregó: "Ayer, vía telefónica en un programa de TV del Valle de Lerma, abusando de una hipocresía inédita, salió a decir que no tenía nada que ver con este asunto y que iba a tomar el toro por las astas, como si no hubiera sido él quién sorteó los terrenos para llevarse los votos".

Involucrado con el caso, dijo: "Los representantes del pueblo tenemos que denunciar los abusos de poder; Cornejo tiene a la gente de rehén con el tema del techo propio. Ni siquiera les da la propiedad de los lotes que entrega, son tenencias precarias sin ningún aval y con cláusulas poco claras y totalmente inconvenientes, porque todo es de él".

En conclusión, Peñaranda dijo: "La necesidad juega en contra de la dignidad de las personas, que permiten atropellos tremendos como los que hace Cornejo, quien se abusa sistemáticamente de las ansias de progreso de todo un pueblo quedado en el tiem po".