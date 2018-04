La violencia convocó a supervisores de Educación

La presentación de remeras es un ritual que reúne en la plaza General San Martín a los estudiantes en una jornada de convivencia. Ese fue el escenario de una violenta pelea entre dos adolescentes, quienes solo pararon con las agresiones cuando llegó la Policía.

La pelea que incluyó trompadas, patadas y mechonazos, se produjo el fin de semana anterior en la plaza San Martín de Tartagal y en cuestión de minutos las redes sociales se hicieron eco del grave incidente.

La abogada de Tartagal Sara Esper integra una red de protección de animales que el año pasado logró la sanción de la ordenanza Pirotecnia 0 en Tartagal que se encuentra en plena vigencia. Pero los chicos de los tres turnos de la escuela Alejandro Aguado que se reunieron para presentar las remeras de la promoción 2018 hicieron caso omiso a tal ordenanza municipal y arrojaron pirotecnia.

Esper, por medios locales que se hicieron eco del grave episodio explicó que "apenas comenzaron a suceder los incidentes comencé a pedir por las redes sociales la presencia policial. Habían chicos con navajas, con armas de fuego, era un descontrol total. La gente que pasaba por la plaza estaba aterrada de lo que estaba viendo y la policía se tomó su tiempo en llegar. Qué hubiera pasado si alguien resultaba herido", se preguntó la letrada.

Esper recordó también que "quienes me dijeron cualquier cosa por las redes sociales fueron los docentes de la escuela de Comercio Alejandro Aguado. El respeto que podemos tener a la institución educativa nada tiene que ver con lo que sucedía en la plaza que era un desastre. Pero con su actitud han dejado en evidencia que no solo los alumnos, sino también los docentes desoyen una ordenanza municipal que está en plena vigencia como es la de Pirotecnia 0. No se pueden seguir haciendo este tipo de encuentros si no está garantizada la seguridad de los alumnos y de cualquier vecino que pasa por la plaza", consideró.

Como consecuencia de la difusión que durante la semana tuvo el tema, en especial en las redes sociales, una comisión del Ministerio de Educación de la provincia encabezada por la directora general de Educación Secundaria de Salta, Marta Merlo, viajó para iniciar un trabajo con personal docente, directivos y alumnos de la ECCA, quienes por su parte consideraron que los medios de comunicación que difundieron las escenas de pugilato entre las adolescentes formó parte de un ensañamiento.

No eran de la promo 2018

La presentación de chombas de las promociones de cada año es una actividad relativamente nueva organizada por las diferentes escuelas y colegios de nivel medio y la Dirección de la Juventud del municipio, a cargo del docente Cristian Arenas. La escuela de Comercio - otrora una prestigiosa institución educativa de la que egresó la mayoría de quienes hoy son profesionales como médicos, contadores, economistas ingenieros del norte de la provincia- tiene desde hace tiempo el problema de la violencia entre sus alumnos sin resolver. Dos semanas atrás dos adolescentes ya había protagonizado una pelea dentro del establecimiento.

Arenas, director de la juventud del municipio explicó que "lamentablemente este hecho opacó un trabajo hermoso que venimos haciendo con los chicos de todos los colegios y escuelas de Tartagal. Las imágenes que se viralizaron eran de estudiantes de la escuela de Comercio pero no eran de la promoción. Personalmente estuve con todos ellos y ninguno participó de la pelea. Es verdad que algunos tiraron pirotecnia pero habíamos hablado del tema con los delegados. Lamentablemente como se realizó en horas de la noche, hubo mucha gente que nada tenía que ver con los chicos estudiantes", explicó Arenas.

El director de la Juventud anticipó que "para las siguientes presentaciones tomaremos la precaución que se haga de tarde o de mañana pero nunca en horas de la noche".