Marcharon por justicia y recaudaron fondos para Belén en Aguas Calientes

El tranquilo pueblo jujeño de Aguas Calientes tuvo por primera vez en su corta historia de vida como comisión municipal una marcha por pedido de justicia. Ayer, unas 600 personas, entre amigos, vecinos y excompañeros del colegio secundario de Belén Castillo salieron a las calles, dieron varias vueltas alrededor de la plaza principal para reclamar que la Justicia actúe sobre quienes agredieron a la adolescente, y también juntaron fondos para ayudar a ella y a su familia en estos momentos.

"Estas eran cosas que solo veíamos por televisión, gente convocándose y marchando por una causa común, ahora nos tocó a nosotros y realmente la respuesta fue muy superior a todas las expectativas", expresaron los amigos de Belén. A ella la recuerdan como una joven divertida, muy compañera, con muchos amigos, que se alejó de Aguas Calientes para continuar sus estudios y para trabajar.

Eligió la carrera de Psicomotricidad y dividía su tiempo entre el estudio y un trabajo que había conseguido.

"Tenía muchos proyectos y estaba muy entusiasmada, fuimos muy amigas, yo me mantenía en contacto con ella, cuando le pasó esto fui a verla, me duele mucho recordar cómo la encontré, lo poco que me dijo me partió el alma. No quiero que a nadie más le pase lo mismo; le destruyeron la vida, ella se va a recuperar de las heridas, en lo psicológico va a ser difícil, pero allí vamos a estar nosotros junto a ella porque Belén no está sola", expresó Mariana López, su mejor amiga.

En medio de la larga columna que marchó ayer por Aguas Calientes se pudo ver una gran cantidad de niños que caminaron portando carteles. Una urna circuló durante la marcha y casi todos aportaron dinero en efectivo para ayudar con los gastos que demanda la recuperación de Belén.

"Esto no puede quedar así, debe haber justicia; ella era una joven excelente, yo como vecina quiero agradecer a todas las personas que se acercaron para demostrar su apoyo. Espero que pronto la volvamos a tener junto a nosotros", expresó Susana García.

Detenidos

Ayer, en los barrios de la zona sur circularon, al igual que el jueves, que uno de los dos detenidos acusados del abuso sexual contra la joven había sido liberado. Sin embargo, la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos; el juez de Garantías 5, Héctor Hugo Martínez, y la jueza de Menores 2, Silvia Bustos Rallé, confirmaron que José Antonio Balmaceda -de 20 años- y su hermano M.S.M. -de 16- permanecen detenidos.

Balmaceda está detenido en la Alcaidía General de Salta, mientras que M.S.M. permanece alojado en el Centro de Detención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, en la zona norte de la capital.

Intimaciones por el baldío

El terreno baldío donde fue atacada sexualmente Belén Castillo ha sido origen de múltiples quejas de los vecinos de los barrios El Bosque, Santa Ana III, Intersindical y otros cercanos, que reclaman que sea cercado y desmalezado. El lugar, afirman, se convirtió “en un aguantadero donde pasa de todo; incluso ya hubo otros abusos, robos y ataques a otras personas allí”.

El secretario de Ambiente de la Municipalidad, Gastón Galíndez, dijo ayer que “el propietario ya fue notificado cuatro veces para que realice el cerco, construya una vereda y haga la limpieza”.

Incluso la Procuración municipal advirtió al dueño del extenso lote que si no cumple con la limpieza exigida por el municipio “incurrirá en desobediencia a la autoridad, que es un delito penal”, señaló Galíndez. Sin embargo, ninguna de la intimaciones fue cumplidas. Así, el temor de los vecinos sigue en pie, como los yuyos.