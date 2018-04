Organizan el torneo de fútbol inclusivo "Sin diferencias"

Este fin de semana se jugará el torneo de fútbol inclusivo denominada "Juntos, sin diferencias", en Orán, destinado a contener a jóvenes en riesgo.

El proyecto surgió de la preocupación de la presidenta del barrio San Ramón, ubicado en la zona noreste de la ciudad de Orán, por la situación de riesgo que viven muchos de sus jóvenes que están expuestos constantemente a la violencia y al consumo, lo que hace que el escenario sea desalentador.

Para ello decidió buscar ayuda en la Policía Comunitaria, para trabajar en forma conjunta pero en la prevención, ya que este sector reacciona muchas veces en contra del accionar policial.

Ante este panorama la policía comunitaria junto a la Municipalidad de Orán y a la presidente barrial, organizaron un campeonato relámpago de fútbol, donde los participantes serán los mismos chicos que se encuentran en las esquinas de los barrios; a quienes se busca mantenerlos ocupados a través del deporte.

"Juntos, sin diferencias"

El secretario Gobierno, Javier Tártalo, explicó que el campeonato tiene como participantes a los chicos que hoy se reúnen en las esquinas de los barrios más conflictivos.

"Necesitamos decirles a nuestros jóvenes que la vida se nos va minuto a minuto, y no la podemos comprar en el almacén o en el súper, ni rifar en una esquina. Por eso trabajamos en forma conjunta para mostrarle la otra cara de la vida. Cuando uno tiene un sueño tiene que luchar para cumplirlo", finalizó.

Por su parte Mecedes Subelza presidente del Barrio San Ramón entiende que el fútbol, es una herramienta fundamental para alejar a los jóvenes de las adicciones y del consumo de alcohol que lo hacen desde muy temprana edad.

"El objetivo del campeonato es enfocar a nuestros jóvenes en alguna actividad que los contenga, además de alejarlos de las drogas, del consumo de alcohol y sobre todo de la actitud violenta en la que hoy están inmersos", expresó con mucha preocupación.

Trabajo interdisciplinario

Con el compromiso de sumarse a la propuesta el 2§ jefe de la Unidad Regional N§ 2, comisario mayor Walter Torres jugará un tiempo para uno de los equipos participantes. Por su parte el intendente Lara Gros, el Secretario de Gobierno, Javier Tártalo junto al 3§ jefe de la U. R. N§ 2, comisario José Luís More, la comisario Claudia Aguirre de la Policía Comunitaria y la presidenta del barrio Balut, Mercedes Subelsa, participaron de la apertura del sorteo de los encuentros.

Programa de partidos

Hoy desde las 9. Primer encuentro: Mara vs. San Ramón Junior; segundo encuentro, Los Invencibles vs. Cuervos Junior, de Maravillas. Tercer encuentro, 9 de Julio vs. Balut. Los partidos serán de 2 tiempos de 20 minutos.