Para Marcos Peña “no hay crisis de confianza” 

El jefe de Gabiente aseguró que no “hay necesidad de perder la tranquilidad” por la suba del dólar y sostuvo que “la mayoría de la gente no quiere volver atrás”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que, tras la reciente subida de la cotización del dólar, "no hay necesidad de perder la tranquilidad porque hay un rumbo claro" y advirtió que el Gobierno "siempre va a tomar las medidas necesarias para cuidar este proceso de baja de la inflación". Además, ratificó el rumbo del Gobierno al señalar que "no hay crisis de confianza" en el país. También afirmó que "la mayoría de la gente no quiere volver atrás" y le pidió "madurar" a la oposición.

Luego de que la moneda norteamericana cerrara la semana en 20,88 pesos, obligando al Banco Central a desembolsar 1.382,1 millones de dólares en el mercado cambiario para frenar la escalada del tipo de cambio que superó los 21 pesos, el funcionario nacional se mostró con "mucha tranquilidad" y confiado en el "excelente equipo humano y profesional" en el área económica.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuestionó hoy al interventor judicial del PJ, Luis Barrionuevo, al afirmar que el Gobierno no considera que sea "la expresión más nueva" dentro del peronismo, aunque remarcó que "es un tema definido por la Justicia".

"No hay necesidad de perder la tranquilidad porque hay un rumbo claro, un camino de cambio que está funcionando", sostuvo el referente del PRO, quien ratificó el "programa de lucha contra la inflación con un tipo de cambio flotante que permite tener los amortiguadores ante las posibilidades de esta semana cuando hay un cambio de contexto internacional".

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gabinete remarcó que "no hay crisis ni cuando sube ni cuando baja" el valor de la divisa extranjera y señaló: "Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país sereno".

“La Argentina necesita la posibilidad de una alternancia responsable, moderna, contemporánea, transparente".

El funcionario valoró el rol del Banco Central y afirmó que "si hay volatilidad puede intervenir".

“No hay crisis”

Por otra parte, Peña tomó la iniciativa luego de dos semanas agitadas por la discusión con la oposición y con sus propios aliados en torno al aumento de las tarifas de los servicios públicos y el anuncio anticipado de la salida del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

En este contexto, el ministro sostuvo que "lo más importante es recordar que la mayoría de la gente no quiere volver atrás" y agregó: "En cada uno de los lugres el país vemos hechos que nos refuerzan que estamos yendo por el camino correcto, que no es fácil, que no es corto, pero es el único".

"Es un tema definido por la Justicia. Barrionuevo y su equipo tendrán que demostrar que son capaces de mostrar algo nuevo. Nosotros no sentimos necesariamente que sea la expresión más nueva, incluso hay mucha gente que trata de hacer las cosas de otra manera", sostuvo el funcionario nacional.

Peña aseguró que "no hay crisis de confianza", sino que Cambiemos sigue "gestionando con tranquilidad" y agregó: "La economía crece desde los últimos siete meses y continuamos dando la pelea contra la inflación, que es una tarea difícil".

Al respecto, ratificó que la meta de inflación sigue siendo para le Gobierno del 15 por ciento, aunque aclaró que eso "no significa una promesa, sino que marca una velocidad", y sostuvo que a medida que transcurran los meses se va a confirmar el "rumbo de desinflación".

Tras señalar que "la mayoría de la gente no quiere volver atrás", Peña le pidió a la oposición que trate de "madurar junto a la sociedad", un mensaje que apuntó a la insistencia de los legisladores opositores con los proyectos para retrotraer los precios de las tarifas.