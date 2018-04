Christina Aguilera contó de dónde surgió la rivalidad con Britney Spears

Christina Aguilera estuvo en el programa The Late Late Show with James Corden, e hicieron el especial del Carpool Karaoke juntos. Ya es sabido que ella tiene una de las mejores voces de la industria, y que puede alcanzar todos los rangos de voz, pero después de ver el video te vas a quedar en shock con su don.

No solo cantaron sus mejores temas como “Fighter”, “Dirrty”, y “Genie in a bottle”, sino que además les enseñó a James y a Melissa McCarthy (quien se sumó para cantar el rap en “Dirrty”) cómo ser una diva. Pero eso no es todo, sino que además habló de sus inicios en el Mickey Mouse Club. Ahí había compartido escena con Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling.

Por esta razón, el conductor del show no dudó indagar sobre su pasado en el MMC, y le preguntó si ya para esa época (tenían entre 13 y 14 años) uno ya se perdía en la mirada de Ryan Gosling, a lo que ella respondió que si bien había flechazos entre los integrantes del show a ella no le gustaba el actor. Por lo que quiso saber si ella estaba más interesada por Timberlake en esa época, y ella se rió y empezó a explicar que había habido unos roces con Britney por el cantante, pero se cortó antes de explicarlo del todo bien, para no hablar de más.

Lo que sí contó, fue que ella creía que Ryan estaba enamorado de su compañera: “Yo sé que Ryan Gosling estaba enamorado de Britney. Era muy tierno. Pero ella eligió a Timberlake, ya sabes, eran la gran pareja del momento”. Todos sabemos cómo termino esa historia de amor que parecía ser perfecta, no solo se rompieron el corazón entre ellos, sino que se lo rompieron a todos sus fanáticos”, dijo.

Después del show de talentos en el que participaron, los rumores de una fuerte rivalidad entre las cantantes estuvieron en boca de todos. Britney se había llevado el corazón de todas las adolescentes, y la mayoría de los adolescentes, con su personalidad más naive; pero Christina demostró ser más versátil y arriesgada, y hasta lanzó un disco completo con canciones en español.