San Antonio en busca de la gloria final

Esta apasionante historia está por concluir. Villa San Antonio escribirá su último capitulo, el más importate de su vida como institución. La villa, uno de los clubes más importante de la capital, definirá ante Deportivo Marapa de Tucumán, el ascenso al Torneo Federal Regional Amateur (ex Federal B), en el estadio Martearena, a partir de las 17.

El trabajo de varios meses de esfuerzo constante y perseverancia podría marcar esta tarde un hecho histórico para San Antonio en caso de lograr dar el salto a otra categoría, un anhelo que busca cumplir desde hace tiempo.

Martín Martos, técnico de la villa, realizará dos variantes con respecto al once que cayó en la final de ida en el Jardín de la República (1 a 0).

La ausencia de Luis Velázquez, que se resintió de su lesión (desgarro), obligó al DT a retocar la última línea, su lugar será ocupado por Patricio Luna, quien volverá a ocupar el sector derecho.

Martos le puso mucho énfasis en la semana a los movimiento defensivo, enérgico como se lo conoce siempre y en todo momento exigió concentración y precisión, no solo en defensa, sino que también levantó la voz contra los volantes y delanteros, cuando lo consideró necesario. “El compromiso tiene que ser de todos, cuando se pierde una pelota nadie se puede quedar parado, todos tiene que colaborar para recuperarla”, remarcó el entrenador azulgrana en la semana.

Conciente de todo lo que está en juego, el técnico de San Antonio apostará por otorgarle a su equipo mayor peso ofensivo con el ingreso de Matías Vicedo.

“Tengo un poco de ansiedad, son muchas sensaciones juntas de llegar a una final. Pensé en todo lo que se trabajó y estamos en este momento peleando un ascenso para este club que lo viene luchando desde hace tiempo y no se le da”, expresó el Toro Vicedo, quien pese a la molestia que tiene en el tobillo, estará en la alineación titular.

Al apostar por incluir un delantero más, el DT de la villa tendrá que sacrificar un volante, aunque no lo definió. En las prácticas probó con Farid Aguierre y luego con Martín, quien al parecer habría convencido al entrenador.

Vicedo, uno de los máximo goleadores de San Antonio que ingresó algunos minutos en la primera final, está decido a no dejar pasar la oportunidad de ascenso: “El resultado fue favorable a ellos (Marapa) pero sabemos que tenemos que ganar el partido, hacer sentir la localía, tuvimos la suerte de no perder nunca de local y eso es muy importante para nosotros”, expresó Vicedo con convicción.

El Toro tendrá como socio en el ataque a Pablo De Pauli, el otro goleador de la villa que suma seis tantos en su cuenta personal.

“Nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. No tenemos que regalar un tiempo y descuidarnos. Si entramos desconcentrados se nos va a hacer muy difícil”, opinó De Pauli.

San Antonio cuenta con un plantel de experiencia y deberá demostrar esta tarde ante su gente que tiene hambre de gloria y lograr ese merecido ascenso que convertirá a la villa en una verdadera fiesta para uno de los sectores más populosos de la ciudad.

Los equipos:

SAN ANTONIO DEP. MARAPA

M. Pegini G. Aún

P. Luna D. Díaz

F. Girón D. Orellana

E. Carate C. Correa

M. Villarreal M. Carabajal

L. Silveira N. Villagra

M. Navarro E. Mercado

M. Chiaraviglio C. Juárez

E. Cáceres D. Dip

M. Vicedo J. Rodríguez

P. De Pauli D. Velardez

DT: M. Martos DT: W. Villafañe

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Guillermo Infante

Hora de inicio: 17