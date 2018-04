River de Embarcación, a solo noventa minutos

En el norte provincial se preparan para una fiesta. Si bien restan noventa minutos para definir al campeón del “ascenso yunga”, River de Embarcación tiene prácticamente todo listo para dar la vuelta olímpica frente a Racing de La Quiaca, al que derrotó por 4 a 0 en el partido de ida en Jujuy.

El encuentro arrancará a las 16.15 en el estadio del tripero que seguramente lucirá un gran marco en esta final histórica para la institución.

El equipo de Rene “Piturro” Miranda no se quiere confiar y por ello presentaría el mismo once que goleó a los jujeños en la ida. El tripero no quiere ninguna sorpresa y jugará el partido con la misma responsabilidad que hace siete días.

En frente estará la visita que llegará a Embarcación en busca del milagro y presentará tres variantes con respecto al último partido. Hay optimismo dentro del plantel de Racing de Ojo de Agua pero eso sí, deberán revertir en poco tiempo un resultado adverso que a priori parece irremontable.

Todo Embarcación espera dar la tan ansiada vuelta olímpica en casa y volver a disputar un torneo en una categoría superior tal como lo hizo el tripero en el 2012 cuando disputó el Argentino B por invitación.

Solo quedan noventa minutos para definir que equipo es el mejor del ascenso yunga pero en un gran porcentaje, River de Embarcación está a un paso del objetivo.

Los equipos:

RIVER (E) - RACING (LQ)

A. Barroso - A. Narvaez

C. Añez - M. Gil

J. Perales - F. Balderrama

W. López - D. Mamani

C. Uro - M. Carles

B. Erazo - E. Córdoba

G. Juárez - C. Aldonate

E. Cantero - J. Toconás

J. Cáceres - J. Ramos

L. Guevara - D. Palenque

L. Rodríguez - D. Maigua

DT: R. Miranda - DT: M. Mamaní

Estadio: River Embarcación

Árbitro: Walter Cardozo

Hora de inicio: 16.15