Algunos consejos para los turistas que irán al Mundial

Los turistas que visiten Rusia durante el Mundial podrán conocer numerosos atractivos turísticos en las once sedes y dadas las amplias distancias y la diferencia cultural, algunos operadores comenzaron a difundir recomendaciones.

Hasta ahora, 7.740 argentinos adquirieron entradas para el Mundial, y para ellos algunas de las empresas dieron a conocer una serie de consejos para aprovechar su visita a Rusia.

Las once ciudades en las que se disputarán los 64 partidos, cada uno con sus atractivos turísticos, son Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Sochi, Volgogrado y Sarans.

Rusia no requiere visa para ingresar al país y, a diferencia de lo ocurrido en el Mundial de Brasil, no es necesario aplicarse vacunas. La moneda oficial es el rublo ruso, y hay que tener en cuenta que 100 pesos argentinos equivalen a 300,37 unidades de esa moneda.

En Moscú los principales atractivos turísticos son el Kremlin y los baños de Sanduny, la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja, el Golden Ring de las antiguas ciudades rusas al noroeste de ciudad.

Otras opciones en el resto de Rusia son, en San Petersburgo, la avenida Nevsky y el museo Hermitage; en Osetia, la Aldea de los Muertos de Dargavs, el Transiberiano y el Ballet Ruso.

Los rusos consideran grosero no aceptar invitaciones de comida o bebida y les gusta hablar de su cultura.

Las comidas clásicas son el caviar, el lomo strogonoff, la blinis, el salmón ahumado, la borcht o sopa de remolacha, comen pan de centeno y se bebe vodka y kvas, que es un tónico fermentado de papa o remolacha.

Los saludos son con un apretón de manos y las mujeres se pueden besar tres veces en las mejillas, empezando con la izquierda.

Las condiciones climáticas pueden variar notablemente, con temperaturas que varían entre los 10 y 30 grados.

Además, las horas de viaje entre una sede y otra pueden elevar los niveles de estrés, ya que están ubicadas a gran distancia. Por ejemplo, la sede de Moscú, donde Argentina hará su debut, está a 700 kilómetros de San Petersburgo, donde disputará la tercera fecha.

Por ello, los especialistas recomiendan realizarse un chequeo médico antes de viajar a Rusia, preparar un botiquín con elementos de primeros auxilios básicos, comer liviano y tener siempre ropa liviana.