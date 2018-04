El crecimiento de Lo Celso y su pasaje a Rusia    

Forma parte de las sorpresas positivas del París Saint Germain esta temporada y pese a una discreta actuación en octavos de Champions ante el Real Madrid, Giovani Lo Celso ha dado esta temporada un paso al frente que le hace soñar con tener un papel importante en la Selección argentina en el Mundial de Rusia.

El joven volante de 22 años, muy tímido y discreto, aprovechó la continuidad que ha tenido en la temporada para mostrarse.

En Ligue 1 ha llegado a participar en 30 partidos, los mismos que Edinson Cavani.

Lo Celso destacó con un doblete en el partido que dio el título al su equipo, el 7-1 ante el Mónaco, y sobre todo dio el gol de la victoria a su equipo en el triunfo en Burdeos ante el Girondins (1-0).

Hoy, el ex-Rosario Central podría contar con más minutos como para terminar de convencer a Jorge Sampaoli.

Ya en octubre de 2017 en una entrevista en la revista So Foot, el ex presidente de la República Nicolas Sarkozy, reconocido seguidor del PSG, indicó que Lo Celso es “un jugador a seguir muy de cerca”.

Pero el elegante zurdo argentino (de 1,77m y 69 kg) llegó a París con un perfil bajo. Fichado a mediados de 2016 por cerca de 10 millones de euros y llegado a Francia en enero de 2017 luego de seis mees cedido en su club formador.

“En Argentina jugaba en la posición clásica de 10. En Europa ese puesto no existe como tal”, analizó este sábado en el sitio oficial del PSG. “Poco a poco aprendí, entendí, pude expresarme plenamente un poco más retrasado en el terreno de juego”, confesó.

Para Lo Celso sería un premio ser convocado por Sampaoli. Fue citado por primera vez en noviembre de 2017, desde entonces no faltó en la Selección.

En principio, su gran temporada le bastará para acudir a Rusia, aunque todavía le quedan cinco partidos en el PSG.