Alarmantes estadísticas sobre ataques sexuales a niñas de hasta 13 años

La violación de Belén Castillo, ocurrida el pasado lunes en la zona sur de la ciudad, sacudió a la sociedad salteña y trascendió a nivel nacional. Por ello, una ONG especializada en la temática alertó que diariamente unas 12 niñas de hasta 13 años son atacadas sexualmente en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

María Elena Leuzzi, la titular la Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi), se refirió a los abusos sexuales, luego de la agresión que sufrió una niña de 13 años en el barrio porteño de Colegiales.

"Nuestra sociedad se debe un debate profundo y realmente serio, sobre las herramientas que necesitamos para que los violadores no vayan a la cárcel, salgan en poco tiempo y vuelvan a reincidir, porque el nivel de casos actual, de 12 hechos diarios con víctimas de hasta 13 años, es una consecuencia directa de esta problemática", señaló en una entrevista a Diario Popular.

"Un primer paso podría ser sumar las penas cuando hay varios delitos, que es algo que aquí no funciona. En España, por ejemplo, el sistema penal funciona de esa manera, entonces con los agresores sexuales tienen la posibilidad de que se mantengan en prisión durante una mayor cantidad de años", señaló Leuzzi.

Las estadísticas

De acuerdo a los datos sobre hechos en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, los hechos como los padecidos por la niña de 13 años en el barrio porteño de Colegiales, se repiten por día unas 12 veces.

"Tenemos esa cantidad diaria de casos de niñas interceptadas para manosearlas, abusarlas o directamente violarlas. La enorme mayoría de episodios no se denuncian penalmente, pero suceden", dijo la especialista.

Asimismo, manifestó que "las calles están llenas de personas con esta psicopatía, pero las leyes penales los tratan como delincuentes comunes, entonces luego de un tiempo encerrados reciben beneficios excarcelatorios, por lo que vuelven a causar daño. El nivel de reincidencia es del 100%", dijo Leuzzi.

En Colegiales

El pasado jueves alrededor de las 11, una adolescente regresaba a su casa después de comer en un local de comidas rápidas y fue atacada por un hombre en el puente de Jorge Newbery y Amenábar, de Colegiales.

El padre de la menor realizó la denuncia en la comisaría de la zona y contó que su hija fue sorprendida desde atrás por un hombre que la tomó del cuello y le dijo "quédate quieta no digas nada" y luego la abusó sexualmente.

"Ella no vio a la persona que la atacó. Cuando me lo contó me lo contó muy en shock y ni siquiera me lo pudo decir con palabras. Me lo escribió en un papel", contó Romina, la madre de la adolescente.

Dijo que habitualmente su hija no volvía por ese puente, porque ya le habían advertido que era inseguro y el año pasado, cerca del lugar, le quisieron robar el celular y como no pudieron robárselo, la manosearon.