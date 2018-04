Docentes salteños no se sienten preparados para hablar de aborto

¿Se va a hablar de aborto en las escuelas secundarias salteñas?, ¿cómo se abordará el tema?, ¿en qué materias?, ¿los docentes están preparados para hablar de aborto?, ¿qué dicen los padres? Son algunos de los interrogantes que se plantean en torno del debate que se da en el Congreso nacional sobre la despenalización del aborto.

La Argentina vive un momento clave en su historia. Por primera vez, toda la sociedad está hablando de este tema que resulta tan delicado y complejo. La escuela secundaria no está ajena, más sabiendo que en Salta el 19 por ciento de los embarazos son de adolescentes.

El planteo se lo hizo el diputado provincial Claudio del Plá (Partido Obrero) a la ministra de Educación, Analía Berruezo, hace dos semanas cuando la funcionaria provincial se presentó en la Cámara de Diputados. Si bien la respuesta de Berruezo fue escueta y poco convincente, terminó diciendo que sí se va a habilitar el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en las escuelas dejando en manos de cada una evaluar los proyectos que sus docentes presenten. Incluso, el diputado Santiago Godoy ofreció el recinto para un debate estudiantil.

"Nosotros vamos a insistir para que los estudiantes tengan la oportunidad de debatir en las escuelas porque también está la idea de hacer algo en el recinto, pero eso es limitado. Va a depender del criterio de los directores", señaló Del Plá.

El Tribuno conversó con varios docentes y directivos sobre el tema, la mayoría prefirió no identificarse por temor. "Oficialmente no nos van a decir que no se hable del aborto, pero del aborto no se habla ni quieren que se hable", lanzó un docente salteño.

Otro comentario destacado fue: "El Ministerio de Educación no nos ha enviado ningún tipo de orientación respecto a este tema, de cómo abordarlo. Además, los directores están muy reacios y tienen miedo de tratarlo, yo tengo una posición distinta a la que pueda tener el otro; nos podemos respetar, pero hay que tratar de ser objetivo en esto. La verdad, nos dejaron otra vez solos".

Extraoficialmente se supo que son muy pocos los establecimientos que están tratando de armar algún proyecto interdisciplinario para ver cómo podrían llegar a abordar la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI). "Las escuelas no están preparadas para presentar argumentos sólidos respecto al aborto. Son temas que recién ahora se están instalando en la sociedad y representan cambios de paradigmas, y aún cuesta, los docentes no se sienten lo suficientemente preparados", dijeron.

La ley 26.150 de 2006 ordena que se dicte educación sexual integral en todo el país debido a que se considera que es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes que el Estado debe garantizar.

Berruezo aseguró que estos contenidos se dictan de forma transversal aunque admitió que los chicos no lo perciben por lo que se deberá rever el modo de enseñanza. La instrumentación plena es duramente cuestionada. Ahora, la intención es poner el foco en la prevención del embarazo adolescente, pero ya hay argumentos de docentes y directivos que anticipan que el aborto no se trataría porque no es un método anticonceptivo o que no les compete porque se trata de una cuestión legislativa.

“El abordaje se puede y se debe dar en las escuelas”

Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y a cargo del área de Educación Sexual Integral, le dijo a Clarín que “el abordaje del aborto se puede y se debe dar en las escuelas porque hay una normativa vigente. Sobre todo en los últimos años de la primaria y en el secundario, y lo más propicio es que los docentes lo hablen en el marco de la ESI. Los chicos tienen que tener toda la información que requieran y de la mejor manera posible”.

En la misma línea, Víctor Gamboa, vicedirector del colegio 5035 Batalla de Salta en el barrio Castañares, dijo que el tema del aborto siempre se discutió en el ámbito escolar. “Las instituciones escolares tienen la responsabilidad de generar espacios y experiencias significativas que contemplen y consoliden la garantía de derechos en la prevención y promoción de la salud”, señaló.

Gamboa prosiguió: “Es lógico que los padres, profesores, alumnos asuman posicionamientos sobre cómo viven la sexualidad las personas y en especial los y las adolescentes. Por ello, el debate necesariamente aborda dimensiones complejas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas que superan a la dimensión biológica a la que tradicionalmente se la ha reducido”.

Por ello, “la institución escolar tiene el desafío de construir un plan de trabajo que aborde todas las problemáticas que permitan el ejercicio pleno de los derechos”, añadió el vice.

En el nivel Superior, la educación sexual integral forma parte de la currícula del cuarto año de los futuros docentes con tres horas cátedras semanales durante un cuatrimestre. Sobre si el debate del aborto se va a tratar en los profesorados, el director de Educación Superior, Enrique Jáuregui, expresó: “Lo relativo a la sexualidad fue un tema dejado de lado históricamente en la escuela y cuando aparece como contenido escolar generó debate y posiciones antagónicas, más aún el tema actual del aborto. Aún así, el espacio está dado para que pueda tratarse en las escuelas, muchas escuelas religiosas lo hacen”.