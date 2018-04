Declarar al 30 de abril como no laborable cortó unas minivacaciones a varios. El martes sí se paralizará la actividad por el feriado del Día del Trabajador. No habrá recolección y piden no sacar la basura.

Mañana no abrirán los bancos y el comercio atenderá normalmente

Mañana será un día no laborable, sin rango de feriado nacional. Esto hará que la actividad sea dispar, ya que la administración pública y los bancos no atenderán; pero los comercios estarán abiertos. Esta situación hizo que a varios se les corte las minivacaciones; porque el martes 1 de mayo si es feriado nacional por el Día del Trabajador.

Los bancos no abrirán sus puertas, sino hasta el próximo miércoles; aunque desde el banco Macro informaron que mañana trabajará una guardia -que recorrerá diferentes puntos de la ciudad- para la reposición de dinero en los cajeros automáticos.

Con relación al sector de comercio, mañana será un día no laborable optativo.

"Tal como lo establece el artículo 167 de la ley de contrato de trabajo 20.744, en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine lo reglamentación", difundió en un comunicado la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

"En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de que el empleador opte no abrir sus puertas, el jornal será igualmente abonado al trabajador", se explica.

Luisana Soria, empleada de una tienda de ropa de la peatonal Florida sostuvo que mañana "nuestra realidad es que tenemos que trabajar normalmente y no recibiremos más remuneración por ello, sino la común".

Por otra parte, los conductores de vehículos no tendrán problemas para cargar combustible, según informaron desde la Cámara de Estaciones de Servicio, la atención será normal el lunes y martes.

Colectivo

Para los pasajeros de colectivos, la empresa Saeta informó que mañana los recorridos serán normales; pero que si se dispuso un esquema de servicios diferente para el martes 1, por el que no circularán unidades entre las 0 y las 10 de la mañana de ese día. Los recorridos comenzarán a partir de ese momento con frecuencias aproximadas en zonas urbanas de 40 minutos y 50 en interurbanas.

Los colectivos finalizarán su servicio a las 22. A partir de allí transcurrirán dos horas en las que no habrá colectivos, pero a las 0 del miércoles 2 de mayor las unidades comenzarán con el respectivo servicio nocturno.

En el caso de los servicios troncales 2 y 7, sudeste y troncal 3 oeste - norte, estos no prestarán servicios durante el martes 1 de mayo.

No sacar la basura mañana

Por otra parte, mañana no habrá recolección de residuos. Recientemente inspectores de la Secretaría de Ambientes y Servicios Públicos de la Municipalidad notificaron a locales comerciales y vecinos para que no saquen la basura, con el objetivo de mantener la higiene de la ciudad, puesto que el camión recolector no circulará desde mañana a las 21 hasta la misma hora del martes 1 de mayo, horario en que se retomará el servicio.

Los comerciantes y vecinos que infrinjan la normativas serán sancionados por no cumplir la ordenanza 15.415 que establece que no se debe depositar residuos en la vía pública los días que no hay recolección o fuera del horario del mismo.

El monto de la multa será establecido por el Tribunal de Falta por infringir la Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Urbanos (GIRU), que tiene como objetivo la regulación de los procedimientos dentro del ámbito de la ciudad y los Códigos de Protección Ambiental.

Cementerios con guardias mínimas

Con guardias en algunas dependencias, en el Centro Cívico Municipal no habrá atención al público ni mañana, ni el martes.

En tanto, los cementerios San Antonio de Padua y De la Santa Cruz abrirán sus puestas al público como un día normal; habrá guardias mínimas para casos de sepelios; pero no atención administrativa.

Por otra parte, el mercado municipal San Miguel trabajará normalmente el lunes 30, de 7.30 a 14 y de 17 a 22; mientras que el martes 1 de mayo, las puertas permanecerán cerradas durante todo el día.

Las oficinas de la Subsecretaría de Control Comercial permanecerán cerradas y solo habrá guardias. En caso de que los vecinos necesiten hacer alguna denuncia, deberán llamar al 0800-555-6864. De este modo se generará una orden de inspección que pondrá en marcha el operativo de control.

Por último, la Subsecretaría de Prevención y Emergencias informó que durante el feriado se trabajará con un cronograma de tareas que incluye guardias y patrullajes preventivos.

Los hospitales

Con relación a la asistencia médica, los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública, mantendrán guardias especiales para la atención de emergencias hasta el martes, reanudando la atención de consultorios externos en los horarios habituales el miércoles.

Todos los establecimientos diagramaron las guardias como lo hacen habitualmente en sábados, domingos y feriados.

El Samec brindará la atención prehospitalaria habitual como organismo de primera respuesta y de emergencias, afectando sus móviles y personal y articulando con el 911.

Los centros de salud que contarán con servicio de enfermería las 24 horas desde hasta el martes son los de Villa Primavera, Santa Lucía, Villa Chartas, Castañares, San Lorenzo, La Ciénaga, Autódromo, Palermo, Centro de la Madre y El Niño, Intersindical, Santa Ana, El Manjón, San Rafael, Limache, San Luis, Solidaridad, Lavalle y Finca Independencia.

Los centros de salud restantes tendrán servicio de enfermería de 8 a 20, incluidos Atocha y Las Costas.

Habrá intensos controles en las calles salteñas

Piden a los conductores no manejar ebrios y llevar la documentación correspondiente.

Agentes de Tránsito municipal, durante un operativo. Prensa municipal

Se sabe que este fin de semana largo por el Día del Trabajador será mucha la gente que se trasladará a distintos puntos de la provincia, por esa razón se anunció que habrá intensos controles de la Policía Vial. En la ciudad serán de forma conjunta con Tránsito municipal.

La fiscalización vehicular se realizará mediante puestos fijos y móviles en todo el territorio provincial.

Los conductores deben circular con la documentación correspondiente, respetar las normativas vigentes y destacó que en la provincia rige la ley tolerancia cero, por lo cual los conductores que lo hagan con alcohol en sangre serán sancionados severamente.

En tanto, desde el municipio señalaron que los operativos se profundizarán durante el lunes 30 de abril, que es no laborable, el feriado nacional del martes 1 de mayo y la madrugada del miércoles 2, con controles integrales.

Se recuerda que, en caso de determinarse resultados positivos, los vehículos y licencias de conducir serán retenidos y quedarán a disposición del Tribunal de Faltas.

El tema es que estos días, la gente concurrirá a distintos festejos por lo que los controles de alcoholemia se profundizarán para evitar que haya personas alcoholizadas manejando, que puedan causar accidentes.

En lo que va del año, son 66 las personas que perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, muchos de ellos tuvieron como protagonista al alcohol y a motociclistas.

El fin de semana pasado, la Dirección de Seguridad Vial controló más de 9 mil vehículos en las rutas provinciales y nacionales de la provincia. Se labró alrededor de 1.050 infracciones por distintos incumplimientos a las normativas vigentes. Se realizó alrededor de 2.500 test de alcoholemia y se detectó a 112 conductores con distinta graduación alcohólica.

En Salta Capital, la Policía Vial y la subsecretaría de Tránsito Municipal fiscalizaron alrededor de 3.700 vehículos durante el fin de semana se detectaron a 69 conductores alcoholizados y se labraron más de 430 infracciones.