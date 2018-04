Un peronismo que busca colaborar pero diferenciarse

Para el peronismo, resulta perentorio encontrar un perfil nuevo que deje atrás la derrota de 2015 y 2017, y también aquella fractura, casi olvidada pero presente, que los llevó a presentar tres candidatos en 2003. Ese imperativo es el que trató de plasmar el encuentro del Peronismo Federal primero en Gualeguaychú y el último jueves, en Córdoba. Allí estuvieron legisladores de esta corriente encabezados por el senador rionegrino Miguel Pichetto y ofició como anfitrión el gobernador Juan Schiaretti. No llegaron, pero enviaron representantes Sergio Massa y Florencio Randazzo. José Manuel de la Sota estaba de viaje, pero asegura que busca su lugar en este espacio.

El Peronismo Federal sostiene que debe diferenciarse de Cristina Fernández y del kirchnerismo, definir un liderazgo y un proyecto, y mostrarse como garante de las políticas de Estado que vienen acompañando desde hace dos años.

Consolidación

El senador salteño Rodolfo Urtubey sostiene que el encuentro en Córdoba "consolidó al espacio federal".

Reconoce que son imprescindibles las definiciones que permitan mostrarse como alternativa y como garantes para la mirada exterior. "El peronismo y los candidatos deben responder con claridad a las preguntas clave. ¿Se quiere un país abierto al mundo o preferimos un país aislado? ¿vamos a estimular y crear las condiciones para que la inversión privada genere producción y empleo, o retomaremos el rumbo de un país donde el proveedor de empleos sea el Estado? ¿Vamos por la defensa de las economías regionales o pondremos todo nuestro esfuerzo en los grandes mercados de actividad y consumo? No son meros detalles, sino la definición del país que queremos construir".

En torno del debate sobre el tarifazo, surgió el argumento de que si el Gobierno no se mantiene firme va a desalentar a los inversores, especialmente a los del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, que quieren saber qué va a pasar si cambia el gobierno. Urtubey evaluó, al dialogar con El Tribuno, que "cualquier potencial inversor debe saber que si este gobierno no es reelegido en 2019, la inversión privada no va a tener dificultades ni cambios de reglas de juego. Ahí está la cuestión y el peronismo debe mostrarse como una garantía de que eso va a ocurrir. De que el país no puede vivir cambiando en forma espasmódica".

Superar la grieta

El peronismo federal se define como "una alternativa electoral a la grieta entre Cristina y Mauricio". Sería ingenuo creer que no piensan en las perspectivas para 2019. El año pasado, en las elecciones, los tres fragmentos peronistas (cristinismo, massismo y no kirchneristas) sumaron en el país la misma cantidad de votos que Cambiemos. Pero fueron separados, y por ahora siguen separados. Entre los que se reunieron con Schiaretti, además de Pichetto y Urtubey se contaron el cordobés Carlos Caserio, el salteño Pablo Kosiner, Diego Bossio (Argentina Federal), Graciela Camaño (Frente Renovador) y dirigentes randazzistas como Florencia Casamiquela. Ante unos 500 dirigentes, legisladores e intendentes locales, Pichetto explicó: "Estamos trabajando para tener un peronismo renovado y muy diferente de lo que ya pasó".

El senador Caserio sostuvo que "se está construyendo un peronismo distinto, con nuevo liderazgo y con la firme convicción de tener un presidente peronista en 2019".

Candidaturas

El gobernador Urtubey no estuvo en Córdoba pero es, junto con Massa, quien explicita más sus intenciones presidenciales. "El se propone y lo dice con claridad de que hay que respetar los tiempos -interpretó su hermano- Este es tiempo de fortalecer un peronismo democrático, con sustentación política que se convierta en alternativa saludable y que consolide las garantías a largo plazo. Esto requiere una construcción. Hoy tenemos un capital social que es fruto del apoyo en el Congreso a leyes muy importantes y haber entendido la oposición como convivencia constructiva. Nos diferenciamos del Gobierno, pero no buscamos su fracaso".

Rodolfo Urtubey: “No le están tomando el pulso al clima social”

¿Cómo evalúa la sesión del jueves, cuando se aprobaron las reformas al Código Procesal Penal?

Se incorporan figuras penales como el arrepentido y los delitos de flagrancia y responsabilidad penal empresaria. Postergamos el establecimiento de un sistema de vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico. Y se avanza hacia un sistema acusatorio. Tuvimos que compatibilizar las nuevas normas con el Código.

Se opuso la expresidenta...

Ella debería entender que el tiempo no se detuvo en 2015 y que ser opositor no es oponerse a todo y con cualquier argumento.

¿El detonante fueron las escuchas?

Ese punto específico se postergó, pero la oposición a estas reformas me resulta sorprendente. Se trata de legislaciones que están por encima de las banderías políticas. El acuerdo es una garantía para todos y la actitud que asumieron me resulta sospechosa. Creo que ahí quedan explicitadas las diferencias entre lo que entendemos como oposición,.

¿Quienes?

Ella y el resto del peronismo

La reforma tiene que ver con dos temas críticos de la agenda pública: seguridad y corrupción.

Temas críticos, que van más allá de las parcialidades, y así deberíamos asumirlos todos.

¿Y qué evaluación hace del informe del jefe de Gabinete?

Marcos Peña fue al Senado para cumplir con las formas, más que para dar respuestas a los problemas de la Argentina. Dio respuestas genéricas pero no fue satisfactorio.

Y sobre las tarifas, ¿qué dijo?

Se limitó a destacar la necesidad de achicar el déficit fiscal.

¿Usted percibe que el Gobierno nacional le toma el pulso al clima que generan estos cambios traumáticos?

No está mostrando esa cualidad que en las etapas electorales le permitió encontrar el discurso apropiado. Hoy no están calibrando el ánimo de la sociedad. En absoluto. Está priorizando la reducción del déficit y de los subsidios sin mirar otra cosa.

El tarifazo...

Exactamente. No se explica que generen aumentos tan fuertes cuando la inflación no se detiene, supera a los aumentos salariales y las paritarias todavía no han cerrado. En el marco de una economía que parece estancada, este sacudón insinúa que no perciben lo que está pasando.

Respecto del peronismo, la intervención del PJ pareció una medida aplicada sobre una entidad inexistente...

Se intervino una entidad jurídica vacía de contenido.

Dicen que el macrismo es un gobierno de “ceos” sin un proyecto claro. ¿El proyecto del peronismo existe?

Es un tema esencial que hay que definir. El candidato que surja deberá decir con claridad qué quiere hacer.

Cuando el gabinete de Macri relanzó el Plan Belgrano, se vio a ministros amables pero que desaprovecharon la oportunidad de escuchar a los salteños

Es la misma sensación que dejó Marcos Peña en el Senado. Tienen buenos modales, pero se la pasaron entre lanzamientos y presentaciones; y yo no veo ningún avance. Me parece que en el Plan Belgrano apuestan todo al modelo de Participación Pública y Privada mientras reducen el presupuesto clásico para nuestra provincia. No me parece que alguna empresa salteña tenga espalda suficiente para hacerse cargo de ese sistema, con inversiones muy fuertes y recupero a muy largo plazo. No sé si será posible y si las obras que Salta necesita vayan a generar buenas ofertas de parte de los consorcios.

El ministro Aranguren empieza a ser un personaje complicado para Salta...

Es complicado, porque quiere liberar el mercado de alcohol y lanzar a los ingenios a una competencia lisa y llana con Brasil. Y la Argentina no está en condiciones de competitividad. Es un problema de mirada de la realidad del país: no se los puede pensar como una unidad productiva homogénea. Cada economía regional tiene sus características y no se puede manejar la protección ni la apertura aplicando la misma pauta para todas.