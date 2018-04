Polémica: la Asociación de Técnicos manda a estudiar a los DT de la provincia

Nace una nueva y encendida polémica en el fútbol salteño, que seguramente traerá consecuencias y marcará una bisagra. Es que la seccional Salta de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) está en pie de guerra con la Liga Salteña de Fútbol y con la Federación que nuclea a todos los clubes afiliados del interior de la provincia.

El mencionado gremio mandó una intimación a las dos asociaciones que engloban a los clubes salteños para debatir una exigencia imperativa: que los entrenadores de primera local, de divisiones inferiores y los que tengan competencia afista en torneos federales B y C deben cumplir con el requisito sine qua non para poder dirigir: contar con la capacitación obligatoria y poseer el título habilitante de director técnico, que debe estar aprobado por ATFA. Ni la Liga ni la Federación Salteña respondieron a la nota enviada por el gremio, por lo que ATFA decidió ir más allá, sin titubear y agravando el asunto: realizará una demanda a estas dos asociaciones ante el Ministerio de Trabajo.

El argumento para medida tan extrema se respalda en un documento no menor que fue sellado en calle Viamonte de la Capital Federal y que nunca se hizo cumplir en el norte del país: desde la Asociación de Técnicos sostienen que la AFA, bajo la presidencia del fallecido Julio Grondona, selló hace más de 25 años un convenio colectivo de trabajo con ATFA, por el cual se comprometía a los clubes, asociaciones y ligas de todo el país a hacer cumplir la demanda de que aquel que se siente en un banco de suplentes para asumir la función de DT en cualquiera de los estamentos, incluyendo a las divisionales formativas, debe estar recibido y contar con su carné.

Lo expresado en este documento público de larga data fue cumpliéndose paulatinamente en las plazas futboleras más nutridas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Sin embargo, desde la Asociación de Técnicos apuntan esta problemática a la región del NOA (Salta y Jujuy) como las plazas “rebeldes”, donde nunca se dio cumplimiento a este contrato, ni desde los clubes ni desde las ligas.

Y esto tiene una explicación: en las últimas décadas, la seccional Salta del gremio de ATFA fue víctima de postergaciones, de pésimas gestiones, de un completo abandono y de escasa gestión y control. Es por ello que la sede madre del gremio a nivel país, conducida por el ex-DT de Gimnasia y Tiro, Victorio Cocco, decidió quitarles a Salta y a Jujuy las escuelas habilitadas para el curso de DT por las diversas irregularidades constatadas. Y luego de una total acefalía, prolongada en el tiempo, Cocco designó al salteño Manuel Ibarra como titular del gremio en Salta y Jujuy.

El pedido expreso de las máximas autoridades del sindicato para la gestión de Ibarra es que se realice una especie de “saneamiento” en el manejo de ATFA, y la exigencia de que los entrenadores estén todos avalados con títulos es una de las prioridades. La otra prioridad -no menor- es poder recuperar en Salta la vieja escuela de técnicos avalada por el gremio, la demanda necesaria que debe cumplir ATFA para poder exigir títulos a los entrenadores, a los clubes y a las ligas.

Esta nueva polémica y el posible juicio que afrontarían la Liga Salteña y la Federación, dos entidades de las que dependen más de cien clubes en Salta, desnuda un dato revelador, clarificador y preocupante: la gran mayoría de los entrenadores de los clubes de la provincia no cuentan con un carné habilitante, problemática que se acentúa aún más en el interior. Pero la intención no es volverse inquisidor ni señalar, sino hacer hincapié en que la mayoría de los entrenadores no tuvo las posibilidades de capacitarse en Salta ni de desplazarse a otra provincia a estudiar, con la erogación económica que eso implica, más aún cuando no hay un apoyo para solventarlo. También hay casos de técnicos recibidos, pero a lo que aún no se les expendió la credencial, como es el caso de Ramón Apaza.

“Hace más de 25 años, AFA y ATFA firmaron un convenio que exige que todos los DT para dirigir un equipo afiliado a una liga tiene que tener el carné habilitante. En Salta no hubo control de esto durante años. Hace más de 20 días les pedí a la Liga Salteña y a la Federación una reunión para tratar el tema, que es muy delicado, y ver cómo solucionarlo, pero no respondieron. Por el proceder de estas instituciones, estamos preparando un documento para elevarlo al Ministerio, denunciando usurpación de títulos”, le contó a El Tribuno Manuel Ibarra, secretario general de ATFA Salta.

“Comenzamos entregándoles títulos a los que se recibieron hace años y que las antiguas autoridades de ATFA no les entregaron carné ni analítico. Renové más de 20 carnés de gente que se recibió hace 25 y 30 años, como a Juan de la Cruz Kairuz, Néstor Choque y Jorge Honecker. Asumí en noviembre de 2017, me estoy ocupando para que los afiliados tengan beneficios trayendo una obra social a costo muy bajo”, añadió el secretario.

“Durante años, nunca nadie nos dijo los que nos corresponde a los técnicos y las obligaciones de los clubes. Si hay que llevar esto a la justicia lo haré, porque voy a luchar por el afiliado. Necesitamos que Liga y Federación se comprometan. Nosotros estudiamos dos años y en Salta dirige cualquiera. Más del 50 por ciento de los técnicos de Salta no tiene título, entre ellos Martín Martos y Cristian Zurita. Ni hablar de las inferiores, que tienen que formar a los chicos. La exigencia es para todos. Si no recibimos una respuesta, la Justicia llamará a Liga y Federación para que regularicen. Esperemos no llegar a eso y que nos inviten a una mesa de diálogo. A los clubes les conviene no tener técnicos recibidos por el costo. No queremos quitarle trabajo a nadie, sino exigir capacitación”, se despachó Ibarra.

La respuesta de Cáseres

Por su parte, el titular de la Liga Salteña, Daniel Cáseres, le respondió por este medio: “Ibarra debe saber que como Liga organizamos los torneos y no tenemos responsabilidad en la elección de técnicos. No le encuentro sustento a la denuncia porque estamos en estricto cumplimiento de todo lo normado por el Consejo Federal. Este convenio debería exigirse en el ámbito federal. El Anual es un torneo pura y exclusivamente amateur, donde la realidad es muy distinta. No olvidemos que en Salta ya no hay una escuela de técnicos, eso ATFA debería brindar acá. Nuestros técnicos están obligados a estudiar afuera y la cuota es muy elevada. Creo que lo de Ibarra es más una frase política que una posible ejecución. La problemática que se da es por la falta de infraestructura y organización de ellos. Los DT que tienen menos de 50 años no tuvieron la chance de estudiar”.

Más allá de las voces contrarias y el disenso, lo positivo de buscar hacer cumplir este olvidado convenio es exigir a los técnicos y aspirantes a aprender e instruirse y elevar la vara de la calidad. Pero también ATFA debe comprometerse a recuperar la escuela y la Liga y la Federación a apoyar a los técnicos de clubes de menores recursos a formarse.