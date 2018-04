Elvira Contreras y un relato vivo de cómo se fundó la “esquina de las flores”

“Tengo más de 50”, dice mientras sonríe e inclina la cabeza. Después de un largo rato de charla con El Tribuno, Elvira confesó que supera los 70.

Rodeada de flores multicolores y aromas de primavera, esta mujer aprendió el oficio de florista por extrema necesidad. Fue una de las fundadoras de la “esquina de las flores” en Urquiza y Pellegrini hace 29 años.

Nacida en Bolivia, llegó a Salta buscando una vida mejor. Sin oficio, se dedicó a la venta de frutas y verduras en las esquinas de Urquiza e Ituzaingó, para poder solventar sus gastos. Sin respaldo económico, la mujer no tenía los medios para poder alquilar un puesto en el mercado San Miguel, por lo que su venta era en un puesto ambulante. “Ante los inspectores no eran como son ahora. Venían con un móvil y alzaban todo”, recordó Elvira, mientras daba un vuelto.

Así recuerda aquella época, la mujer que salvaba lo poco que tenía huyendo de los inspectores, hasta que luego de tantos tires y aflojes con las autoridades municipales, logró que les habiliten un espacio, en diagonal al mercado. “Allí estuvimos unos meses, pero había que quedarse con lluvia o frío, porque no teníamos seguridad y se robaban las cosas”, desgranó la mujer en su memoria, llegando al momento exacto, cuando tuvo un puesto seguro. “La primera boleta por el puesto la pagué cuando las oficinas de la Municipalidad todavía estaban en la Terminal de Ómnibus”, afirmó. En este camino que la llevó a tener su propio espacio de trabajo, Elvira expresó con enojo que Salta ya no es Salta. “En aquella época no dejaban que ningún vendedor ambulante esté en la vereda. Le ganaron a las autoridades”, aseguró la mujer.

Luego de establecerse en un espacio de venta, trajo a su hijo desde el vecino país y luego tuvo a una nena y otro varón. Así siguió adelante, hizo estudiar a sus hijos, los vio crecer, casarse y volar en busca de sus propios sueños.

En el camino fue aprendiendo el oficio, que hoy enseñó a su hija y a las chicas que de vez en cuando van a buscar empleo sin tener experiencia en nada.

Perseverancia y verdad

Elvira recordó que cuando la mudaron con todos sus cajones de verduras y frutas a la esquina de Urquiza y Pellegrini, sus compañeros no querían trasladarse, pese a que este lugar sería propio. “El primer día se volvieron para la esquina del mercado. Yo me quedé aquí solita”, contó. Por muchos meses, Elvira durmió junto a sus cajones, hasta que sus compañeros de la feria resolvieron instalarse en el lugar y hacer , entre todos, obras mínimas como rejas e iluminación.

Hoy, de la media docena de puestos de la esquina de las flores, solo quedan unas cuantas de aquella época. “Muchos de los puestos están en manos de los hijos de mis compañeras, incluso algunas ya fallecieron”, expresó. Reflexionó que ella tampoco estará para siempre y quiere hacer los papeles para que sus hijos queden con este lugar de trabajo.

La venta de flores fue casi una imposición para seguir sobreviviendo. Cuando los puesteros llegaron a la esquina de Urquiza y Pellegrini, solo vendían flores los días de fiesta, como el Día de la Madre y en primavera. Hasta que un día, las autoridades municipales les exigieron que se dediquen a un solo rubro y la esquina se llenó de colores y aromas. Los pimpollos de rosas y claveles fueron los clásicos que llegaron primero, le siguieron las siempre vivas, luego las margaritas y hoy son más de 50 tipos de flores las que decoran el lugar.

“Cuando empezamos a vender flores no sabíamos nada. Todos tenemos que aprender algo en la vida, entonces el esposo de una de las vendedoras que está al fondo que trabajaba en una florería nos enseñó a hacer los ramos y después las coronas, fuimos probando y practicando”, recordó.

De aquí y allá

Hoy el puesto de Elvira tiene flores de distintos puntos del país y del extranjero. Algunas llegan de Perico, Tilcara y Maimará. Otras de Buenos Aires, y unas cuantas más de Bolivia y Ecuador. Los ramos que más salen son los surtidos de lisianto y los lilium.

A la oferta de los ramos que van desde 35 pesos, se suman los ramos para novias, centros de mesa, adornos para salones, y coronas.

“Ahora la gente gasta poco en flores. Algunos cortan el tallo y se fijan si tiene mal olor, porque a veces las flores son viejas”, enseñó la florista. Para cuidar la calidad de sus productos, Elvira se toma el trabajo de cambiar el agua de las plantas, para mantenerlas limpias y perfumadas.

Colgando del techo del puesto de flores, caen ramos multicolores.

Son flores secas que completan la oferta para los clientes. Se trata de ramos de flores de manzanilla pintadas, plumines de colores y en su color natural, ramilletes de trigo y más, que muchas veces llevan “para decorar la casa”.

Entre los crisantemos, manzanillas, sapitos, frescos, lisiantos, isófilas, rosa y claveles, Elvira Contreras pasas sus tardes recortando tallos y hojas amarillentas, preparando ramos de novias y centros de mesa para fiestas de 15, cumpliendo los sueños de otros y los propios.