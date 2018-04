Rodolfo Urtubey: “El Gobierno Nacional no le está tomando el pulso al clima social”

¿Cómo evalúa la sesión del jueves, cuando se aprobaron las reformas al Código Procesal Penal?

Se incorporan figuras penales como el arrepentido y los delitos de flagrancia y responsabilidad penal empresaria. Postergamos el establecimiento de un sistema de vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico. Y se avanza hacia un sistema acusatorio. Tuvimos que compatibilizar las nuevas normas con el Código.

Se opuso la expresidenta...

Ella debería entender que el tiempo no se detuvo en 2015 y que ser opositor no es oponerse a todo y con cualquier argumento.

¿El detonante fueron las escuchas?

Ese punto específico se postergó, pero la oposición a estas reformas me resulta sorprendente. Se trata de legislaciones que están por encima de las banderías políticas. El acuerdo es una garantía para todos y la actitud que asumieron me resulta sospechosa. Creo que ahí quedan explicitadas las diferencias entre lo que entendemos como oposición,.

¿Quienes?

Ella y el resto del peronismo

La reforma tiene que ver con dos temas críticos de la agenda pública: seguridad y corrupción.

Temas críticos, que van más allá de las parcialidades, y así deberíamos asumirlos todos.

¿Y qué evaluación hace del informe del jefe de Gabinete?

Marcos Peña fue al Senado para cumplir con las formas, más que para dar respuestas a los problemas de la Argentina. Dio respuestas genéricas pero no fue satisfactorio.

Y sobre las tarifas, ¿qué dijo?

Se limitó a destacar la necesidad de achicar el déficit fiscal.

¿Usted percibe que el Gobierno nacional le toma el pulso al clima que generan estos cambios traumáticos?

No está mostrando esa cualidad que en las etapas electorales le permitió encontrar el discurso apropiado. Hoy no están calibrando el ánimo de la sociedad. En absoluto. Está priorizando la reducción del déficit y de los subsidios sin mirar otra cosa.

El tarifazo...

Exactamente. No se explica que generen aumentos tan fuertes cuando la inflación no se detiene, supera a los aumentos salariales y las paritarias todavía no han cerrado. En el marco de una economía que parece estancada, este sacudón insinúa que no perciben lo que está pasando.

Respecto del peronismo, la intervención del PJ pareció una medida aplicada sobre una entidad inexistente...

Se intervino una entidad jurídica vacía de contenido.

Dicen que el macrismo es un gobierno de “ceos” sin un proyecto claro. ¿El proyecto del peronismo existe?

Es un tema esencial que hay que definir. El candidato que surja deberá decir con claridad qué quiere hacer.

Cuando el gabinete de Macri relanzó el Plan Belgrano, se vio a ministros amables pero que desaprovecharon la oportunidad de escuchar a los salteños

Es la misma sensación que dejó Marcos Peña en el Senado. Tienen buenos modales, pero se la pasaron entre lanzamientos y presentaciones; y yo no veo ningún avance. Me parece que en el Plan Belgrano apuestan todo al modelo de Participación Pública y Privada mientras reducen el presupuesto clásico para nuestra provincia. No me parece que alguna empresa salteña tenga espalda suficiente para hacerse cargo de ese sistema, con inversiones muy fuertes y recupero a muy largo plazo. No sé si será posible y si las obras que Salta necesita vayan a generar buenas ofertas de parte de los consorcios.

El ministro Aranguren empieza a ser un personaje complicado para Salta...

Es complicado, porque quiere liberar el mercado de alcohol y lanzar a los ingenios a una competencia lisa y llana con Brasil. Y la Argentina no está en condiciones de competitividad. Es un problema de mirada de la realidad del país: no se los puede pensar como una unidad productiva homogénea. Cada economía regional tiene sus características y no se puede manejar la protección ni la apertura aplicando la misma pauta para todas.