El invierno 2018 será normal, pero con días más frescos.

El cambio en el clima ha deparado al Hemisferio Norte uno de los inviernos más duros en 2017, dejando más de 80 muertos en 10 países de Europa y otros tantos en EEUU. Por su parte, varios climatólogos del mundo adelantaron grandes cambios para la temporada en ciernes en el Hemisferio Sur y se viralizó por las redes un opúsculo que aseguraba que en el almanaque nos espera “el peor invierno en quince años”. Ante las consultas que se sucedieron a partir de la explosión que tuvo esa información, el Servicio Meteorológico Nacional descartó de lleno tales afirmaciones. “Esta información es completamente falsa, y también lo era en el 2014 cuando, al igual que ahora, se volvió viral en la web. Hasta este momento no hay información sobre las tendencias del invierno. Recién estamos finalizando el verano y nos queda transitar el otoño antes de llegar al invierno. Un pronóstico climático a tan largo plazo presenta un altísimo grado de incertidumbre, es poco confiable y por lo tanto no tiene sentido realizarlo. Las tendencias estacionales no van más allá de un trimestre”, señala el SMN en su página web.

Pero, ¿qué se espera en realidad?

Una temporada en el invierno

Haciendo un rápido paseo por las páginas web, podemos encontrarnos con que las temperaturas que esperan los climatólogos de estos servicios para el invierno regional están apenas por debajo de los índices históricos. E incluso algunos días las temperaturas se encontrarán por encima de las medias históricas.

El climatólogo salteño Ignacio Nievas, consultado al respecto, afirma que “en relación con el tiempo, todo es posible, todo es probabilidades. Pero el hecho de que en el Hemisferio Norte haya habido mucho frío, no quiere decir que la misma situación deba repetirse en el Hemisferio Sur. Europa y EEUU tienen una gran masa continental dentro del Círculo Polar Ártico, a diferencia de nuestro continente, que está rodeado de las aguas del mar que tienen una temperatura más alta. Y entonces, cuando la masa de frío desciende hacia el continente, la temperatura se ve amortiguada”, señala Nievas. “Yendo a lo concreto de esto, en los servicios meteorológicos e institutos vinculados al terma, no se hacen pronósticos más allá de tres meses. Hay pronósticos estacionales, modelos matemáticos de carácter experimental que superan la barrera de esos tres meses de pronósticos, pero hay que tomarlos con pinzas. Incluso hay quienes son más duros con las predicciones y aseguran que no se pueden extender más de cinco días. Oficialmente, siempre se predice en trimestres. Según informó el SMN, para el trimestre marzo - abril - mayo que todavía se encuentra en vigencia, las temperaturas en la región NOA serán normales con respecto a las medias históricas. Y las precipitaciones levemente superiores a lo normal. Estas predicciones se hacen de acuerdo a cómo es la pendiente de las temperaturas según el paso de los días. Y están descendiendo, más allá de que en algunos días haya calor. De acuerdo a cómo es la pendiente de temperaturas, se puede predecir cómo será el invierno. Si es muy pronunciada, serán muy bajas. Hay un autor que afirma que el pronóstico invernal se podrá definir en torno al 20 de abril. Si seguimos esta línea, todavía no se ha jugado la suerte del invierno. Incluso, si se observan cómo vinieron las temperaturas en estos últimos tres años, se ve que las mínimas se ubican por encima de los normal. Hay algunos días de noviembre del 2016 en que fueron más bajas pero, en líneas generales, están por encima. Yo ya hice el cierre de marzo y comprobé que las temperaturas estuvieron este mes una décima por debajo de lo normal, o sea dentro de los valores normales. Hay que estar atentos en qué pasa en abril, a ver si esa diferencia se hace mayor o menor. Lo que sí se puede ver revisando los datos de estos tres años es que las temperaturas máximas están por debajo de lo normal. O sea: a lo largo del día, se mantiene el fresco. Puede ser que esa tendencia también suceda en este invierno 2018”.