Lo matan y lo esconden en el baúl de su propio auto

Tras el hallazgo de un hombre sin vida en el interior del baúl de su propio auto la población de Pilar, en el conurbano bonaerense, se halla conmocionada por ese brutal crimen, que se encuentra aún sin pistas firmes.

Los detalles del homicidio son de una perversidad jamás vista por los habitantes de aquella localidad.

En las primeras horas de ayer trascendieron algunos detalles como que el cuerpo del hombre, de 37 años de edad, tenía una bolsa de plástico en su cabeza, prueba de una supuesta tortura por “submarino seco” a la que habría sido sometido antes de ser apuñalado.

Se cree que el brutal crimen podría estar relacionado con una venganza personal, pero no se descarta un mensaje mafioso o un posible ajuste de cuentas, dada la saña que se pudo verificar en la escena del crimen como en la autopsia.

La Policía investiga casi a ciegas el crimen del hombre que fue encontrado en el baúl de su auto asesinado a puñaladas, desnudo, y con una bolsa plástica colocada en la cabeza, en el partido de Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense.

El cuerpo, identificado como perteneciente a Ernesto José Bensousan, de 37 años, fue encontrado en horas de la mañana del domingo y las principales sospechas apuntan a que el asesinato pudo estar relacionado con una venganza personal.

La víctima fue encontrada en el baúl de su automóvil Chevrolet Corsa de color blanco, el cual se encontraba estacionado en Pedro de Mendoza al 1600, de Pilar, y tenía un total de nueve puñaladas y una bolsa de plástico en su cabeza.

El aviso al teléfono de emergencia 911 lo hizo una vecina de la cuadra que está entre las calles Constitución y Congreso.

A la mujer le resultó sospechosa la presencia del vehículo abandonado en el lugar.

Al llegar al lugar agentes de la Policía local descubrieron en el baúl del vehículo el cuerpo, el cual tenía una bolsa de nailon transparente que le cubría la cabeza y heridas de arma blanca en la zona izquierda de la región lumbar y del omóplato.

Por lo pronto, se sabe que la víctima vivía en la zona, a casi dos kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo.

En el lugar se presentó personal de la subdelegación departamental de investigaciones (SDDI) de Pilar, el servicio médico SAME y el fiscal del caso en turno Raúl Casal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Pilar, que depende del Departamento Judicial de San Isidro.

Según trascendió en forma extraoficial, los investigadores evaluaban si el hecho guarda relación con el dato aportado por un amigo de la víctima, quien aseguró que Bensousan se iba a encontrar con dos jóvenes, las cuales se intentaba identificar, aunque esa no es la única línea.