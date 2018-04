Pese al resultado de Aprender 2017, Salta mantiene la mejor posición en el NOA

En lengua, el 55,3% de los estudiantes de quinto año de la escuela secundaria alcanzó niveles de desempeño satisfactorio/avanzado en Salta. En matemática lo hizo tan solo el 26,8%. Los resultados de Aprender 2017 demuestran que en comparación con el operativo ONE 2013, Salta se estancó en lengua y bajó el rendimiento en matemática.

Si bien no avanzó al ritmo del resto de las provincias del Noroeste Argentino (NOA), las notas conseguidas le sirven para encabezar el ranking en la región de los que mejor se desempeñan en lengua y matemática.

En lengua, la provincia subió dos puntos porcentuales pero a la vez es la que menos avanzó en el NOA desde 2013. En matemática es la única jurisdicción que cayó cinco puntos, retrocediendo del 32,5% al 26,8% en cuatro años, aunque recuperó 1,4 punto porcentual en el Aprender 2017 en relación con la evaluación de 2016.

Sorprendentemente Catamarca y Jujuy, que tenían niveles de calidad educativa muy bajos, repuntaron de forma destacable en ambas materias en la prueba nacional, en especial en lengua.

En el caso de Catamarca, que en 2013 había obtenido el peor resultado regional en lengua, logró mejorar casi 22 puntos (de 28 a 50%), lo que le sirvió para subir tres escalones en la tabla general, al 21, de acuerdo a un ranking por provincia publicado por Infobae. En el mismo Salta bajó del puesto 10 al 15.

Jujuy, por su parte, también vio los buenos frutos en los últimos cuatro años logrando una diferencia de casi 18 puntos porcentuales en lengua.

Le siguen en la mejora La Rioja con 16 puntos, Tucumán 11 y Santiago del Estero 10.

A contramano de la mayoría de las provincias argentinas, los estudiantes jujeños también sacaron buena nota en matemática, obteniendo cinco puntos más que 2013.

Para Alberto Brizuela, referente salteño de la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, "hay una especie de bloqueo en matemática de chicos y grandes, muchas veces se rinden antes de empezar. Esto nos preocupa sobremanera".

El papel del docente, advirtió Brizuela, es fundamental. "La generación que tenemos se distrae con muchísima facilidad, las redes sociales ocupan mucho la mente de los chicos, les cuesta concentrarse. Primero hay que trabajar para mantener la atención, después enseñarles la matemática de una forma divertida, que tenga un sentido, una aplicación a la situaciones reales y que le interesen a ellos", indicó el profesor, remarcando que la clave es la capacitación docente.

Curiosamente los resultados generales en esta materia "cuco" no condicen con los que maneja la Fundación Olimpíada Matemática Argentina que incrementó en los últimos años la cantidad de representantes salteños en el certamen, al igual que hay más interés de profesores y maestros por mejorar la enseñanza en el aula. "Primero teníamos un representante olímpico, el anteaño pasado mandamos a cinco, el año pasado tuvimos ocho. Los chicos con alto rendimiento en matemática que participan son miles a nivel nacional, porque no es una sola olimpíada, son varias, tanto en primaria como en secundaria. Se va armando una brecha muy grande entre los olímpicos y los que no son olímpicos", agregó Alberto Brizuela.

Para Andrea Samper Richard, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, "aunque la inequidad impacta de manera alarmante en el tercil más vulnerable, la matemática es un problema transversal a todos los niveles socioeconómicos. Resulta alarmante que casi la mitad de los alumnos del nivel socioeconómico alto tengan serias dificultades con la matemática".

La brecha educativa en la región en matemática alcanza dos dígitos. En Salta, el rendimiento en los niveles satisfactorio y avanzado alcanzó el 26,8% contra el 15,9% obtenido en Santiago del Estero, registrándose una diferencia de 10,9%. En lengua, el panorama es similar y de acuerdo a las nuevas estadísticas la brecha en el desempeño es del 9,4% entre ambas provincias.

Por debajo del básico

Mientras el 55,3% de los secundarios salteños alcanzó en lengua niveles de desempeño satisfactorio/avanzado, el 21,2% quedó por debajo del nivel básico, apenas 1 punto porcentual menos que en la prueba ONE 2013.

En contrapartida, Catamarca dio una vuelta de tuerca en el mismo tiempo y redujo del 51% al 26,4% el nivel de desempeño por debajo de los conocimientos básicos.

A nivel local, el panorama en matemática es muy desalentador. El 26,8% de los alumnos rindió bien la materia, pero el 43,8% sacó mala nota, es decir, son mucho más (17 puntos porcentuales) los que no alcanzan a aprender los contenidos que necesitan. En los últimos cuatro años creció un 3,6% la franja de los que están por debajo del básico.

Jujuy, sin embargo, logró mermar el mal rendimiento en el período evaluado, del 53,5% al 45,1%. Lo cierto es que si el crecimiento del desempeño del resto de las provincias que componen el NOA sigue como hasta ahora, es probable que Salta, que se estancó en los últimos años, pierda su posición de liderazgo en la región.