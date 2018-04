Nacho Viale pidió disculpas por invitar a Jaitt y dijo que Mirtha "está muy mal"

Tras el escándalo que generó la presencia de Natacha Jaitt en el programa de MIrtha Legrand donde acusó a Alejandro Fantino y otros famosos de estar involucrado en los casos de abuso en el fútbol, Nacho Viale, nieto y productor de la diva, salió a pedir disculpas.

"Muchos hablan de una operación. No tengo idea qué es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios. No conozco a nadie de los servicios. Nunca hice una operación. Nunca la haría. Creo en la libertad de expresión y a esas personas que me acusan de haber hecho una operación les agradecería que me ayuden a dilucidarla para no volver a caer en esa trampa", comenzó diciendo Viale en declaraciones a radio Mitre.

Es que tanto Fantino, como Oscar González Oro y Carlo Pagni aseguraron que detrás de las declaraciones de Jaitt hubo "operaciones de inteligencia".

‘Asumo el error. La Justicia tiene que actuar rápidamente. Me parece perfecto que la citen a declarar a Natacha. Nosotros no avalamos absolutamente nada. Esto es responsabilidad mía como productor general. La asumo yo. A mi conductora no le di las herramientas adecuadas, incuso cuando estábamos en vivo‘, sostuvo Viale, quien confesó que Mirtha ‘está muy mal‘ con todo lo sucedido.

