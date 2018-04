Murió la mujer sospechosa del tiroteo en las oficinas centrales de YouTube

La policía de California respondió este martes a un tiroteo en las oficinas centrales del buscador de videos, YouTube. Por el hecho, hubo al menos cuatro heridos, uno de ellos se encuentra en grave estado.

Las autoridades de Bruno confirmaron que una mujer murió esta tarde, considerada la principal sospechosa del ataque.

‘Estamos respondiendo a un tiroteo activo. Por favor mantenerse alejados‘ del área donde están las instalaciones de esta compañía propiedad de Google, escribió en Twitter la policía de San Bruno.

Imágenes de la televisión local muestran a empleados abandonando las instalaciones, cada uno requisado por oficiales.

Google tuiteó por su parte: ‘estamos coordinando con las autoridades y proveeremos información oficial (...) tan pronto esté disponible‘.

La Casa Blanca dijo por su parte que el presidente Donald Trump estaba informado de la situación y que seguía el caso de cerca.

MÁS: "Varios heridos" en el tiroteo ocurrido en la sede de Youtube en San Bruno - escáner de policía pic.twitter.com/VPXglpzDzG — 6W (@6W_es) 3 de abril de 2018

Un empleado de la empresa tuiteó durante el tiroteo. ‘Escuché tiros y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora tras una barricada con colegas‘.

Poco después escribió: ‘A salvo, evacuados. Estamos afuera‘.

La cadena CNN había informado que cuatro personas están siendo transportadas a un hospital, sin que se conociera su condición.



Testigos citados por el diario San Francisco Chronicle dijeron que el tirador tenía una máscara y una armadura.

Breaking: Police are responding to reports of an active shooter at YouTube headquarters in California. pic.twitter.com/3eOc6SjihA — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 3 de abril de 2018

La policía de San Bruno señaló en Twitter que está respondiendo a un tirador activo en el lugar.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

‘Primero pensé que era un terremoto‘, escribió por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como gerente de productos de la empresa.

‘Después de salir de la oficina, no sabíamos bien qué pasaba, pero más gente estaba corriendo. Parecía serio, que no era un simulacro‘, añadió, asegurando que vio en las instalaciones gotas de sangre.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

Testigos reportaron además la presencia de helicópteros y policías del equipo de choque SWAT en el lugar.

Las oficinas de YouTube están ubicadas a 50 km del campus principal de Google en Mountain View.

Las autoridades de San Bruno confirmaron que la policía ya estaba en el campus de la empresa, ubicado en Cherry Avenue 901. En el aviso, le pidieron a los vecinos que se mantengan fuera del área.

En las oficinas de Youtube trabajan aproximadamente unas 1700 personas. Habían al menos dos personas heridas según reportó Los Angeles Times.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018