Arias Binda: “Tras el debut en el Federal, nadie iba a pensar que terminaríamos tan bien”

Hace un poco más de un año, Facundo Arias Binda estaba bajoneado. Jugaba en Independiente de Tucumán y ya no sentía ganas de jugar al básquet. Sus inicios en Villa Belgrano habían quedado atrás, como así también el gran salto de calidad a la categoría cadetes, segundo año, de Obras Sanitarias. Más tarde fue a jugar la ex Liga C en la Tirica Eldorado de Misiones, hasta que terminó en la capital tucumana.

El año pasado los dirigentes de El Tribuno Básquet lo llamaron para jugar el Regional y se dio una última oportunidad. Tenía 23 años y buscó la contención en su familia para encarar, tal vez, su etapa final en el deporte que hizo desde chico. Se encontró con un gran nivel, logró el ascenso, hoy disputa el Torneo Federal como pieza fundamental en los verdolagas y esta noche, a las 22, inicia la serie de play-offs ante Ciudadela Básquet, en el complejo Nicolás Vitale.

El alero del TBB habló con El Tribuno y se mostró entusiasmado. Contó que ya dejó atrás su bajón, pese a que todavía se pregunta “¿por qué no tuve una mínima oportunidad en Salta Basket?”, y va por el ascenso a la Liga Argentina (ex TNA).

¿Cómo llegás a esta primera instancia de play-offs tras una gran fase regular?

Personalmente me siento muy bien. El técnico nos entendió bastante y fuimos de menor a mayor. Estoy muy confiado, con todas las pilas, y si llegamos a ascender será un sueño cumplido.

Desde afuera da la sensación que El Tribuno es un equipo experimentado, sin embargo participan por primera vez en el Federal, ¿ustedes cómo lo toman?

Es verdad. El equipo que iba a incursionar el Federal iba a ser con todos chicos de Salta y siempre empujando para adelante. Se sumaron jugadores como Eric Freeman, que nos aportó calidad. Ciudadela es un gran rival y tenemos que saber que en la fase regular recién solucionamos los partidos ante ellos en los últimos 5 minutos. Los play-offs son otra cosa. Acá el que gana sigue y el que pierde queda afuera.

¿Te sorprende la campaña que hicieron, en la que cosecharon 17 victorias y solo siete derrotas?

Nos encontramos con una fase regular donde fuimos de menor a mayor. Un nuevo técnico, muchos jugadores que habíamos jugado el Federal. Fuimos segundos en la Divisional del NOA y obtuvimos este quinto lugar. Hemos tenido partidos malos, discusiones, pero también partidos tremendos.

Vi que tanto dirigentes, hinchas y jugadores evolucionamos. Tras el debut en el Federal, nadie iba a pensar que terminaríamos tan bien.

¿Cuáles fueron tus pasos previos a El Tribuno?

Arranqué en Villa Belgrano, luego pasé a Obras Sanitarias donde jugué en cadetes (segundo año). Después pasé por Tirica Eldorado de Misiones, y jugué en el Federal para Independiente de Tucumán. Venía con decaídas, no me sentía bien. Nunca me lesioné, sino que ya sentía que me frustraba. No tenía buenos campeonatos, nunca me llegué a sentir supercómodo y sentía que jugaba al básquet porque me lo pedía mi familia.

Luego me llamó El Tribuno para la ex Liga C y me di una oportunidad, un año más.

Ahora en el club me siento muy bien, es una familia, bárbaro y es mi casa. No hay nada más lindo que sentir eso.

¿Te sentiste una parte fundamental en el equipo esta vez?

Disfruté, por lejos, de mi mejor año deportivo. Me sentí bien, con ganas de devolverle al club la posibilidad que me dio. Mis compañeros, la gente y el técnico me hacen sentir importante, por más que no hagás 10 puntos. Hay que meter hasta el último y la actitud no se negocia.

¿Te frustró no haber jugado en Salta Basket?

Me hubiera encantado jugar y hasta el día de hoy me pregunto: “¿Por qué no tuve una mínima oportunidad en Salta Basket?”. Ya lo dejé en el pasado y están los play-offs.

¿Cómo creés que va a estar el Nicolás Vitale en el primer juego?

Llenísimo. Eso espero. Más allá de que el rival sea tucumano, vimos como la gente no solo del barrio, sino de toda la zona sur y del básquet en general, nos apoyó en esta temporada.