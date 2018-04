El ciclón y el rojo, con la mira en la Libertadores

San Lorenzo buscará posicionarse como único escolta de Boca cuando hoy visite a Independiente, que no puede dejar escapar puntos en la lucha por ingresar a la Libertadores 2019, en un partido postergado de la fecha 15 de la Superliga.

El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, a las 20, con Patricio Loustau como árbitro y televisación de TNT Sports.

San Lorenzo se ubica cuarto, con 39 puntos, por detrás de Godoy Cruz (40), Talleres de Córdoba (41) y Boca (50), en tanto que Independiente suma 36 unidades, igualado con Racing, pero un lugar por debajo por diferencia de gol, por fuera de zona de Libertadores y en Sudamericana para el año que viene.

El ciclón, que aún no pudo igualar el rendimiento del primer semestre, viene en una racha positiva, con dos empates y dos victorias.

Para el encuentro en Avellaneda contará con la vuelta de Paulo Díaz, quien ingresará por Marcos Angeleri.

Asimismo, Romagnoli acusó la seguidilla de partidos y, si no se recupera, su reemplazante sería Gudino.

Por el lado del rojo, la derrota en casa por 2-0 ante Atlético Tucumán golpeó duro, no solo en el plano futbolístico, ya que se perdió una oportunidad para escalar en las posiciones. Además, Holan perdió por lesión a Meza.

Para recibir al ciclón, Holan contará con el ingreso de Benítez en lugar de Silvio Romero, en tanto que Gaibor reemplazará a Meza (desgarro en el isquiotibial derecho).

Holan también baraja la posibilidad de que Verón le deje su lugar a Leandro Fernández, tal como ocurrió con los tucumanos.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, y Juan Sanchez Miño; Nicolás Domingo y Diego Rodriguez; Martín Benítez, Fernando Gaibor y Gonzalo Verón o Leandro Fernández; Emanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Leandro Romagnoli o Gabriel Gudiño, Franco Moyano, Robert Piris Da Motta y Nahuel Barrios; Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. DT: Claudio Biaggio.



Arbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Libertadores de América.

Hora de inicio: 20 - TV: TNT Sports.