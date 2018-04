Jorge Capitanich: "Soy uno de los dirigentes con mayor experiencia en la Argentina”

Con solo 54 años, fue dos veces gobernador de Chaco, dos veces jefe de Gabinete, senador nacional y ahora intendente de Resistencia. Sin dudas, Jorge Capitanich está entre los cuadros peronistas con mayor proyección a futuro dentro del partido.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el jefe comunal lanzó duras críticas al gobernador Juan Manuel Urtubey al afirmar que “si uno es candidato opositor el límite debería ser Macri, no alguien que pertenece a un mismo espacio (en relación a Cristina). Además, asegu­ró que al oficialismo le será “imposi­ble” superar el 37 por ciento de los votos en 2019 y llamó a la unidad del “arco opositor”.

¿Cómo evalúa el escenario electoral de cara a a las elecciones presidenciales de 2019?

El escenario electoral 2019 está en el inicio de un proceso de construcción política por parte del arco opositor. Obviamente el oficialismo tiene la intención de un proceso de reelección por parte de sus principales figuras y en especial del presidente de la Nación. En cambio, nosotros aún tenemos un procesos en el que tenemos que avanzar en una primera etapa de unidad del arco opositor y en segundo lugar vertebrar esa unidad en un marco que nos permita efectivamente elegir a nuestros candidatos. Observo dos opciones posibles. Una es la unidad total del arco opositor con primarias abiertas y simultáneas que permitan elegir quien puede liderar el proceso que permita garantizar una opción alternativa para la Argentina. El otro es que eventualmente haya una estrategia que, de no darse la unidad en una PASO, podamos tener distintas estrategias de maximización del voto opositor mediante un proceso de selección de candidatos que permita maximizar el voto opositor y minimizar el voto oficialista. Entiendo que es imposible para el oficialismo lograr superar el 37 por ciento de los votos en una elección general en octubre de 2019. Digo esto porque no logra vertebrar una base de alianza política y/o social que pueda converger en una propuesta que pueda triunfar en primera vuelta.

Osea que usted cree que va a haber balotaje...

Esa sería la definición hoy mirando en perspectiva. Ningún Gobierno que promueva tarifazos en forma recurrente, ahogo y asfixia a las economías regionales, incremento de los mecanismos de exacción de ingresos a los trabajadores y mayor exclusión social puede efectivamente tener una coalición política que le permita obtener una mayoría popular. Si eso lo logra, estaríamos ante un nuevo descubrimiento político.

Usted habla de unidad en el peronismo, pero hay sectores ligados a los gobernadores que no parecen tan de acuerdo con eso...

Lo que pasa es que tampoco hay que dimensionar la representatividad de los gobernadores como algo homogéneo. Es una representación heterogénea donde existen gobernadores que no tienen reelección, donde existen gobernadores que no ejercen liderazgo político, donde existen gobernadores que no tienen una representación desde el punto de vista de la participación electoral significativa. De manera que si uno no tiene representación, no tiene liderazgo y no tiene reelección, su capacidad de incidencia en el contexto nacional es mínima.

Juan Manuel Urtubey ya avisó que será candidato a presidente y que su límite es Cristina Kirchner, ¿cómo se resuelve eso?

Me parece que si uno es candidato opositor el límite debería ser Macri, no alguien que pertenece a un mismo espacio salvo que él pretenda redefinir su posición y representar a un espacio mimetizado con el oficialismo.

¿No cree que la candidatura de Urtubey puede dividir el voto peronista en 2019?

En definitiva, si alguien compite por los votos de oficialismo no divide los votos de la oposición.

El diputado Andrés Larroque lo mencionó como uno de los posibles candidatos a la presidencia, ¿le gustaría ocupar ese lugar?

Creo que es importante no poner el carro delante del caballo. Eso significa que uno debe generar las condiciones para maximizar el concepto de unidad de la oposición. Y cuando digo unidad de la oposición incluyo al peronismo y otra variantes, porque no cabe la menor duda de que hay peronistas que están con Macri y hay parte del espacio del peronismo visualizados con corrientes más de centro derecha que están más cómodos con Macri que con nosotros. Entonces estoy pensando que la unidad del arco opositor es más heterogénea que la suma del peronismo.

En el caso de ser candidato a presidente, ¿no cree que debería volver a pasar antes por la gobernación?

En lo personal, he tenido la mayor experiencia. Salvo el presidente de la Nación y Cristina Kirchner, debo ser uno de los dirigentes políticos de mayor experiencia en la República Argentina teniendo solo 53 años. De manera que tengo experiencia: fui dos veces jefe de Gabinete, dos veces gobernador, intendente y senador. Creo que es una experiencia muy importante desde el punto de vista de los niveles de ejercicio de Gobierno y obviamente de experiencia.

¿No teme que esta unidad termine copada por el kirchnerismo y que quede la mayoría afuera de ese armado?

Esta es la categoría que pretende instalar el oficialismo. Al oficialismo no le conviene establecer la unidad de oficialismo y oposición como principio de contradicción, le conviene centralizar una polarización ideológica entre lo que significaría macrismo y kirchnerismo. Yo creo que ese es un tema que está superado por la nueva síntesis que adquiere el movimiento popular en una dinámica de oposición. En ese contexto, entiendo que la contradicción no es macrismo y kirchnerismo sino oficialismo y oposición.

¿Sergio Massa como jugaría en todo esto? ¿Lo imagina junto al peronismo u otra vez por afuera con el Frente Renovador?

La definición del rol que cada uno juega es si es oficialismo o si es oposición. Si es oposición, claramente en la unidad del arco opositor estamos todos nosotros. Si son oficialismos, cuasi oficialismos o integran una tercera vía, en definitiva es congruente con la estrategia del oficialismo.

La candidata que mejor mide en el peronismo es Cristina, pero también tiene un techo muy bajo que le complicaría ganar un balotaje...

Usted habla de macrismo - kirchnerismo y yo hablo de oficialismo - oposición. Cuando la contradicción entre oficialismo y oposición significa cuáles son los argentinos que están contentos con el oficialismo y cuáles son los argentinos que están descontentos con el oficialismo. Hoy son muchos más los descontentos con el oficialismo que los que están contentos con el oficialismo. Si hay un descontento mayoritario de parte del pueblo argentino, la inteligencia consiste en no entrometernos en falsas contradicciones sino en construir la principal contradicción.

Usted menciona que mucha gente está descontenta con el oficialismo, pero también hay muchos enojados con el kirchnerismo...

Es una contradicción secundaria.

El Indec anunció una baja en la pobreza, ¿usted le cree a esos números?

Creo que hay una manipulación del sistema de estadística, y a su vez es un anuncio de algo que ya fue, porque lo que está ocurriendo en este primer semestre con tarifazos sistemáticos y aumento de la tasa de inflación, pulveriza claramente cualquier indicador preexistente. Y a su vez creo que hay un problema serio en Argentina respecto a medir la pobreza. Es un tema en el que no tenemos que entrar en números más o números menos, sino entender claramente que la pobreza es un problema complejo que involucra varias cuestiones. Primero al déficit de infraestructura, segundo al déficit de acceso al empleo, tercero a problemas de calidad del empleo y de ingresos, cuarto al acceso a servicios básicos indispensables y quinto al concepto de calidad de vida. Me parece que el fenómeno de la pobreza es de carácter multidimensional y no se resuelve solamente con una medición en particular y requiere de una multiplicidad de políticas públicas que deben ser excluidas del alcance de la mera coyuntura política. Entiendo que debe ser una política de Estado y que todos los partidos debemos trabajar en un enfoque asociado a generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la calidad del empleo, mejorar la estructura de ingresos y evitar la desigualdad de ingresos. Creo que esto no lo está haciendo el Gobierno actual.

¿Está de acuerdo con que se le cobre a los extranjeros residentes por el uso de la salud pública?

No. Creo que nosotros tenemos que tener un concepto mucho más amplio, que es la patria grande latinoamericana. Entre hermanos tenemos que tener un criterio de solidaridad.