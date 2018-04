Murió Gualberto Solano, el padre de Daniel, el joven salteño asesinado en Río Negro

Murió Gualberto Solano, padre de Daniel, el trabajador salteño desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, luego de que ayer fuese intervenido quirúrgicamente por una afección cardíaca. La triste noticia fue confirmada esta madrugada por su abogado Sergio Heredia, en su cuenta de Facebook. Su estado de salud era muy delicado y estaba internado en terapia intensiva.

En diálogo con el diario Río Negro, Heredia contó que Gualberto falleció a las 7 en el hospital San Bernardo de la capital salteña. “Él tenía un problemita de una hernia en el estómago, pero yo vi que su situación no era la correcta, no lo ví bien. Mi ex esposa es médica, lo logramos derivar apenas llegamos a Salta. Lo operaron de urgencia antenoche a las 3 de la mañana de la hernia, y ya su estado se agravó, estaba en terapia intensiva”, agregó.

En General Roca se esta llevando el juicio contra siete policías por la privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado del trabajador salteño. La última audiencia se realizó el 23 de marzo y hasta el momento sólo se habían presentado a declarar 23 de los 41 testigos que estaban citados.

Cuando comenzó el juicio, Gualberto se vio cara a cara por primera vez con los acusados por la desaparición forzada de su hijo. “Luché seis años y medio, quiero encontrar el cuerpo de mi hijo y llevarlo”, manifestó a la prensa en esa dura jornada.

El hombre estaba convencido de que habían matado a su hijo “por hacer un reclamo”. Según él, a Daniel lo habían matado por descubrir una “estafa millonaria” que la ex empresa “Agro Cosecha” realizaba a cientos de trabajadores “norteños” a través de sus salarios.

El abogado despidió a Gualberto Solano con una frase: “Lo vino a buscar su hijo”, escribió en su cuenta de Facebook.