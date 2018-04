Jim Carrey duro contra Donald Trump

Jim Carrey tiene en Donald Trump una gran fuente de inspiración. El actor cómico dedica multitud de retratos satíricos al presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Su último dibujo con Trump como protagonista, del 29 de marzo, le muestra bata, con el torso semidesnudo, tocándose un pezón y comiendo dos bolas de helado.

El protagonista de La máscara y El show de Truman se lo ha ofrecido a la Smithsonian National Portrait Gallery, que acoge los retratos de todos los expresidentes de Estados Unidos. “Querida Smithsonian National Portrait Gallery, sé que es pronto, pero me gustaría presentar esto como el retrato oficial de nuestro 45 presidente‘, bromea. El dibujo se titula Tú gritas, yo grito. ¿Alguna vez dejaremos de gritar?”

Dos días antes, Carrey lo colocó dándose un baño en una ciénagay dijo que América aún tiene magia, pero que hay que buscarla a través de las aguas residuales de los políticos. Las caricaturas del artista, de 56 años, tienen millones de comentarios y retuis e incluso algunos seguidores hacen su propia versión de las obras o se ofrecen a colgarlas en sus casas.



Con un trazo colorido y agresivo, el comediante ha dibujado a Trump en multitud de ocasiones en este último año, en el que también critica a miembros de su gabinete y a otros líderes republicanos. También comenta las relaciones de Trump con Rusia, como cuando retrató al presidente como “la malvada bruja del ala oeste” rodeada de “monos voladores de Putin”.

Además, ha hecho mofa de su uso (o abuso) de las redes sociales o lo ha presentado como un zombie que se come un bebé. Carrey ha criticado al presidente de la Cámara de Representantes y al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.

Por contra, en enero, días después de la toma de posesión de Trump, Carrey dedicó un retrato a Barak Obama, al que escribió: “Querido Barack Obama. Ya añoro tu inteligencia, integridad, elegancia y humor”.

Muy activo en Twitter, el actor se ha borrado sin embargo de Facebook y ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que hagan lo mismo. “Me estoy deshaciendo de mis acciones de Facebook y eliminando mi perfil porque Facebook se aprovechó de la interferencia de Rusia en nuestras elecciones y aún no están haciendo lo suficiente para pararlo”, dijo en febrero.

Carrey es un gran aficionado a la pintura, que era su pasión oculta hasta que el año pasado publicó I Needed Color, un documental en el que muestra sus habilidades artísticas y su amor por este arte. En el vídeo, que dura seis minutos, el intérprete de Ace Ventura aparece en su estudio de Nueva York pintando varios lienzos y moldeando algunas figuras con arcilla. “Me gusta la independencia que me da la pintura. Me encanta la libertad que me da”, aseguró.