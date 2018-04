La joven que fue atacada sexualmente regresó a su casa, pidió justicia y agradeció la ayuda recibida

La joven de 18 años que fue abusada y dejada abandonada en un descampado, se recupera favorablemente y tras estar internada regresó a su casa. Expresando su pedido de Justicia luego de ser agredida cobardemente por un grupo de jóvenes, entre los que hay ya dos detenidos, utilizó una red social para contar que ya se encuentra en su hogar

AGRADECIDA a todos !! Ya estoy en casa. Fuerte y recuperandome rapidisimo con la ayuda de todos ustedes que me dieron fuerzas y no me dejaron caer y hoy estoy viva y sigo de pie por mi familia y por toda la gente que jamas me abandono . Por esa gente sin conocerme me brindo su ayuda. Mi salta querida mi barrio S.A3 mi pueblo Aguas calientes mi colegio bachi20 mis amigas mis amigos mis compañeros. GRACIAS A TODOS !!porque sino hubiese sido por sus oraciones y su apoyo su preocupacion hoy yo no me hubiera recuperado rapido y estar hoy en mi casa en mi cama en mi mesa sentada compartiendo y sonriendo con mi familia. Si es una situacion fea lo que estoy pasando podran sanar mis golpes pero esta bronca e impotencia nadie me la saca . Ya con el tiempo se que se me va a pasar y ayuda psicologica. Siempre vi en las noticias de las chicas que mataban que pasaron por lo q yo pase pero a comparacion que ellas callaron y a mi me quisieron Callar pero hoy ESTOY MAS VIVA Y FUERTE!! Dios me dio otra oportunidad dios tiene un proposito conmigo. Me puso una prueba y la estoy pasando . La verdad que estoy recuperandome de 10 !! Y esta sonrisaaa contagiosa que tengo nadie me la va APAGAR.. Hoy soy fuerte y estoy viva gracias a ustedes. TIAS TIOS MAMA ABUELA HERMANOS FAMILIA AMIGOS AMIGAS COMPAÑEROS VECINOS MI PUEBLO MI SALTA.



Por lo sucedido la fiscal penal Cecilia Flores Toranzos dijo se encuentra a la espera de poder entrevistarse con la víctima. “A partir de ese encuentro, seguramente podremos sumas más elementos a la investigación. Por el momento es necesario mantener la prudencia, cuidar su intimidad y garantizar la contención que exige este tipo de hechos”.

Asimismo, descartó otras versiones que daban cuenta del hallazgo de ADN de los agresores en el cuerpo de la víctima. Aseguró que “estoy a la espera de los resultados de los estudios, análisis y exámenes técnicos, científicos y médicos solicitados al CIF oportunamente y, a partir de las conclusiones obtenidas, podremos determinar la presencia o no de indicios biológicos, el tipo de los indicios biológicos y recién en un segundo momento determinar si hay ADN para determinar el perfil genético y realizar futuros cotejos”.